Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του, όπου συνεχίζονται για 13η ημέρα οι κινητοποιήσεις, «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στους διαδηλωτές τους οποίους χαρακτήρισε «σαμποτέρ» και «βανδάλους», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ώρα που στους δρόμους της Τεχεράνης ακουγόταν το μήνυμα «θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον Χαμενεΐ, οι υποστηρικτές του αγιατολάχ που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν την ομιλία του απαντούσαν «θάνατος στην Αμερική».

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ».

«Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη μια ομάδα βανδάλων πήγε να καταστρέψει ένα κτίριο (…) για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Όμως ο «αλαζόνας» Τραμπ θα «ανατραπεί», όπως ο σάχης κατά την ισλαμική επανάσταση του 1979 στο Ιράν, προειδοποίησε ο αγιατολάχ.

Παράλληλα ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα χέρια του «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», μια αναφορά στον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο με το Ισραήλ, στη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Χθες Πέμπτη ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε εκ νέου «να πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, αν οι αρχές αντιδράσουν στις κινητοποιήσεις σκοτώνοντας διαδηλωτές. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε «τον απίστευτο ενθουσιασμό (του λαού) να ανατρέψει το καθεστώς».

Στο μεταξύ παρατείνεται και σήμερα η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες Πέμπτη στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει μεταδώσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Χθες Πέμπτη πλήθος ανθρώπων βγήκε ξανά στον δρόμο σε πολλές λεωφόρους της Τεχεράνης φωνάζοντας «θάνατο στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων έχει επιβεβαιώσει το AFP.

Άλλα βίντεο δείχνουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, κυρίως στην Ταμπρίζ, τη Μασχάντ αλλά και στο δυτικό τμήμα του Ιράν όπου ζουν κυρίως Κούρδοι και κυρίως στην πόλη Κερμανσάχ.

Φλόγες φαίνονταν να βγαίνουν από το κυβερνείο της Σαζάντ, στο κεντρικό Ιράν, αφού διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και προσωπικότητα της ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς σε μια νέα επίδειξη ισχύος στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση και «να αποδυναμωθεί περαιτέρω η καταπιεστική εξουσία του καθεστώτος».

«Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους», τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters