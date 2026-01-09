Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα σε μια από τις πιο αιματηρές ημέρες μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό drone έπληξε σκηνή όπου διέμεναν εκτοπισμένοι στη νότια Γάζα, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Στο βόρειο τμήμα του θύλακα ένα κορίτσι 11 ετών σκοτώθηκε κοντά στον καταυλισμό εκτοπισμένων της Τζαμπάλια, ενώ πλήγμα εναντίον σχολείου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου. Επίσης επίθεση με drone κόστισε τη ζωή σε έναν άνδρα στη Χαν Γιούνις.

Δύο ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ, ανέφερε η Πολιτική Προστασία.

Μέχρι χθες το βράδυ είχε γίνει γνωστό ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ που είχε στόχο σπίτι στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 13 μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας (...), μια κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», τόνισε ο Μπασάλ.

Σήμερα το πρωί σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έπληξε με ακρίβεια τρομοκράτες της Χαμάς και υποδομές (…) στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» σε απάντηση στην εκτόξευση «βλήματος».

«Η εκτόξευση βλήματος από τη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ δήλωσε στο AFP ότι τα πλήγματα «επιβεβαιώνουν ότι η ισραηλινή κατοχή εγκαταλείπει τη δέσμευσή της στην εκεχειρία».

Η εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, παραμένει εύθραυστη. Καθημερινά σημειώνονται διάφορα περιστατικά και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τους όρους της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει κρίσιμη.

Μόνο στις 22 Νοεμβρίου 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Συνολικά 425 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, έχει επισημάνει η ίδια πηγή. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τον θάνατο τριών στρατιωτών.

Με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Γάζα, το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που ανακοινώνουν οι δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης: Μεξικό: Νεκρός από σφαίρες ένας δημοσιογράφος που έκανε αστυνομικό ρεπορτάζ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP