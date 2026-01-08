Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως είπε, η απόφαση αυτή οφείλεται στην «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας» από το γαλλικό κοινοβούλιο, μιας συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, τόνισε ο Μακρόν.

Παρά τις «αδιαμφισβήτητες προόδους» που έχουν επιτευχθεί και για τις οποίες, όπως σημείωσε, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «πρέπει να καταγραφεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των αγροτών μας», διαβεβαίωσε.

Πηγή: skai.gr