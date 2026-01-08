Η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα βασίζονται στον «αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα», αλλά είναι επίσης έτοιμη για πόλεμο αν αυτή είναι η πρόθεση της Ουάσιγκτον, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Αμπά Αραγτσί, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό, πρόσθεσε ότι σκοπός της επίσκεψής του στον Λίβανο είναι η συζήτηση των «προκλήσεων και απειλών» που, όπως είπε, θέτει το Ισραήλ για την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Αραγτσί δήλωσε στο Mehr News Agency ότι πραγματοποίησε το ταξίδι του στον Λίβανο την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι συνοδεύεται από οικονομική αντιπροσωπεία.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι απέρριψε πρόσκληση να επισκεφθεί το Ιράν, προτείνοντας να διεξαγάγουν οι δύο χώρες συνομιλίες σε μια ουδέτερη τρίτη χώρα, κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Ο Ράτζι επικαλέστηκε «τις τρέχουσες συνθήκες» για την απόφασή του να μην μεταβεί στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η στάση αυτή δεν συνιστά απόρριψη του διαλόγου με την Τεχεράνη. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αραγτσί κάλεσε εκ νέου τον Ράτζι να επισκεφθεί το Ιράν στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις.

