Ο συριακός στρατός συγκρούστηκε σήμερα με μαχητές των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) σε περιοχές του Χαλεπίου και έδωσε εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπιτια τους, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερους από επτά χάρτες με περιοχές που όπως είπε θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν αμέσως για τη δική τους ασφάλεια. Η επιχειρησιακή διοίκησή του ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στις συνοικίες Σέιχ Μακσούντ και Ασράφιεχ από τις 3 μ.μ. (2 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Οι μάχες, που ξέσπασαν προχθές, Τρίτη, ανάγκασαν χιλιάδες αμάχους να φύγουν από τα σπίτια τους, ενώ σημειώθηκαν θάνατοι και αρκετοί τραυματισμοί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Οι ΣΔΔ δήλωσαν πως οι μαχητές τους ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες με παρατάξεις που συνδέονται με τη Δαμασκό και βοηθητικούς κοντά στη συριακή συνοικία του Χαλεπίου, προσθέτοντας ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες.

Η βία και οι ανταγωνιστικές διεκδικήσεις υπογραμμίζουν μια βαθιά και αυξανόμενη φονική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δαμασκό και στις κουρδικές αρχές που αντιστάθηκαν στην ενσωμάτωσή τους στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν Μασρούρ Μπαρζανί δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ από τις επιθέσεις στις κουρδικές συνοικίες στο Χαλέπι, προειδοποιώντας ότι η στοχοθέτηση αμάχων και οι προσπάθειες αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση.

Ο Μπαρζανί κάλεσε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να επιδιώξουν διάλογο.

Οι ΣΔΔ κατηγόρησαν παρατάξεις που συνδέονται με τη Δαμασκό ότι απειλούν με επιθέσεις σε περιοχές αμάχων, λέγοντας πως οι δημόσιες προειδοποιήσεις για βομβαρδισμούς μπορεί να ισοδυναμούν μα αναγκαστικό εκτοπισμό και εγκλήματα πολέμου, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Και άλλοι κάτοικοι θεάθηκαν να εγκαταλείπουν τη Σέιχ Μακσούντ και την Ασράφιεχ μέσω καθορισμένων ασφαλών διαδρόμων.

Οι ΣΔΔ είναι ένας υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ συνασπισμός που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας και ήταν ο κύριος τοπικός εταίρος της Ουάσινγκτον στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Οι υπό κουρδική ηγεσία αρχές εγκαθίδρυσαν μια ημιαυτόνομη κυβέρνηση στις περιοχές αυτές και σε τμήματα του Χαλεπίου στη διάρκεια του 14ετούς πολέμου της Συρίας και αντιστάθηκαν στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στην υπό ισλαμική ηγεσία κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2014.

Η Δαμασκός κατέληξε σε συμφωνία με τις ΣΔΔ πέρυσι η οποία προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση μέχρι το τέλος του 2025, όμως η πρόοδος που είχε σημειωθεί είναι περιορισμένη, με τις δύο πλευρές να επιρρίπτουν την ευθύνη η μία στην άλλη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν διοργανώνοντας συναντήσεις ακόμη και την περασμένη Κυριακή, αν και οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν χωρίς απτά αποτελέσματα.

Οι διπλωμάτες προειδοποιούν πως η μη ενσωμάτωση των ΣΔΔ στον στρατό της Συρίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη βία και θα μπορούσε να φέρει μέσα την Τουρκία, η οποία έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εναντίον των Κούρδων μαχητών τους οποίους θεωρεί τρομοκράτες.

Η Τουρκία δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Συρία αν της ζητηθεί αφότου ο συριακός στρατός εξαπέλυσε ανεξάρτητα "αντιτρομοκρατική", όπως την αποκάλεσε, επιχείρηση στο Χαλέπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters