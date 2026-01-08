Δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία δέχθηκε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει την συνδρομή της τουρκικής ακτοφυλακής και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd's List Intelligence και ξεχωριστής πηγής από τον τομέα θαλάσσιας ασφάλειας.

Η Lloyd's List Intelligence, εταιρεία εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα, δήλωσε ότι το πλοίο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» με στόχο το μηχανοστάσιό του και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε οποιαδήποτε ρύπανση.

Η πηγή ασφαλείας περιέγραψε το περιστατικό ως επίθεση με drone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters