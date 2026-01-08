Οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ «αποτελούν μια ενθαρρυντική αρχή, αλλά είναι μακράν του να θεωρηθούν επαρκείς», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters