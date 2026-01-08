Επίθεση Φιντάν στο Ισραήλ με αιχμές για αποσταθεροποίηση της Συρίας και «διαίρει και βασίλευε»

Μετωπική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αποδίδοντάς του ρόλο υπονομευτή της περιφερειακής σταθερότητας και κατηγορώντας το για συνειδητή πολιτική πρόκλησης ρήξεων στη Μέση Ανατολή.

«Όπως γνωρίζετε, εδώ και καιρό επισημαίνουμε τις πολιτικές του Ισραήλ που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής μας. Το Ισραήλ παίζει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να προκαλέσει κάθε είδους ρήξη με σκοπό να βλάψει την ειρήνη και την ευημερία των γειτονικών χωρών», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του από το Ομάν.

Κεντρικό σημείο της κριτικής του Τούρκου ΥΠΕΞ αποτέλεσε ο ρόλος των Κούρδων της Συρίας (YPG/SDF) μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις στο Χαλέπι, αλλά και το ρόλο υποκινητή του Ισραήλ.

«Επίσης, αξιολογήσαμε διεξοδικά τις επαφές που είχε η συριακή κυβέρνηση με το YPG/SDF την περασμένη εβδομάδα. Ως Τουρκία, ευχόμαστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες της περιοχής και θα φέρει σταθερότητα στη Συρία.

Από την άλλη πλευρά, οι επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Χαλέπι δυστυχώς επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του YPG/SDF και οδήγησαν σε μια απαισιόδοξη εικόνα όσον αφορά τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέδεσε ευθέως τη σταθερότητα της περιοχής με τη στάση του Ισραήλ, επανερχόμενος με σφοδρή κριτική.

«Εφόσον το Ισραήλ σέβεται τα δικαιώματα και τους νόμους όλων και δώσει στους Παλαιστινίους το κράτος τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα γεγονότα που συνεχίζονται τις τελευταίες ημέρες στο Χαλέπι είναι, δυστυχώς, η επιβεβαίωση αυτού που προειδοποιούσαμε και επαναλαμβάναμε συνεχώς τον τελευταίο χρόνο.

Αντ' αυτού, η αντίληψη ότι πρέπει να παραμείνουμε αδιάλλακτοι, όπου κι αν βρισκόμαστε, και να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας, δυστυχώς δεν ωφελεί κανέναν.

Τώρα είναι η ώρα της εθνικής ενότητας. Το YPG/SDF πρέπει να κάνει το καθήκον του σε αυτό το σημείο. Αντ' αυτού, όμως, συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δυστυχώς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει μετατραπεί σε ένα όργανο της πολιτικής διαίρει και βασίλευε που εφαρμόζει το Ισραήλ στην περιοχή μας».

«Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη»

Η τουρκική ρητορική αποδίδει στο YPG/SDF την κύρια ευθύνη για το τέλμα στη συριακή εξίσωση.

«Στο σημείο που βρισκόμαστε, η επιμονή του YPG/SDF να προστατεύσει τα κεκτημένα του με κάθε κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία. Αυτή η αδιάλλακτη στάση είναι αντίθετη με την πραγματικότητα της Συρίας και της περιοχής μας. Το YPG/SDF πρέπει να αποχαιρετήσει τον τρομοκρατία και τον αποσχιστισμό».

Εθνική ασφάλεια και προειδοποίηση παρέμβασης

Ο Χακάν Φιντάν συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις στη Συρία με την τουρκική εθνική ασφάλεια, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης παρέμβασης.

«Από την άποψη της εθνικής μας ασφάλειας, η εξέλιξη των γεγονότων στη Συρία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Τη παρακολουθούμε πολύ στενά. Βρισκόμαστε σε συντονισμό και επικοινωνία με τους απαραίτητους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους μας. Ευχόμαστε οι συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ της Συρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να καταλήξουν σε αποτελέσματα που θα είναι προς όφελος της περιοχής, της εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας της Συρίας», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας πως «δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε άμεσα, αν χρειαστεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε με όλες τις πλευρές. Γιατί το όραμά μας είναι πολύ σαφές και διαφανές. Ο πρόεδρός μας το έχει επαναλάβει πολλές φορές: Δεν έχουμε βλέψεις για τα εδάφη κανενός. Κανείς δεν πρέπει να εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός στην περιοχή».

Η ισραηλινή πολιτική δεν περιορίστηκε στη Συρία, αλλά εκτείνεται σε μια αλυσίδα κινήσεων που –κατά τον Φιντάν– φανερώνουν στρατηγική υπονόμευσης.

«Το τελευταίο παράδειγμα αυτής της ύπουλης πολιτικής το είδαμε την περασμένη εβδομάδα στη Σομαλιλάνδη».