Στον κόσμο των social media, όπου η πολιτική συναντά το χιούμορ, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Τραμπ, έχει γίνει το επίκεντρο ενός viral φαινομένου. Memes που τον απεικονίζουν με διάφορες στολές και ρόλους έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, μετατρέποντάς τον σε σύμβολο πολυπραγμοσύνης και σάτιρας.

Αυτά τα memes ξεκίνησαν από μια τηλεοπτική εκπομπή και γρήγορα εξαπλώθηκαν, αντανακλώντας την πολιτική πραγματικότητα με χιουμοριστικό τρόπο.Όλα ξεκίνησαν από μια εκπομπή του CBS Evening News, όπου ο παρουσιαστής Τόνι Ντοκούπιλ παρουσίασε AI-generated εικόνες του Ρούμπιο σε διάφορες "θέσεις εργασίας".





CBS also documented some of the many hilarious memes circulating joking about other positions Rubio could have. pic.twitter.com/LB80Hsk05U — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 7, 2026

Σε μία, εμφανίζεται ως κυνηγός με όπλο, "κυνηγώντας" τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας. Σε άλλες, φοράει στολές όπως προέδρου της Βενεζουέλας, κυβερνήτη της Κούβας ή ακόμα και "Σάχη του Ιράν".

Αυτές οι εικόνες, που ξεκίνησαν ως σχόλιο για τον πολυδιάστατο ρόλο του Ρούμπιο στην εξωτερική πολιτική, έγιναν γρήγορα memes στο X (πρώην Twitter), με χιλιάδες παραλλαγές





The year is 40,999



Marco Rubio conjointly holds the titles of:



Master of the Adeptus Administratum

Ecclesiarch of the Adeptus Ministorum

Representative of the Inquisition

Grand Provost Marshal of the Adeptus Arbites pic.twitter.com/6DmxRxpTv9 — Dr. Alexander S. Burns (@KKriegeBlog) January 7, 2026

The Rubio memes are killing me! 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aWEumeqqou — ScarletSapphire (@Scarl3tSapphir3) January 7, 2026

Can we get a thread of the best Marco Rubio Memes? pic.twitter.com/gj0U9KPORb — Reagan B Ross (@reaganbross) January 7, 2026

El Marco Rubio after finding out he has to free Mexico pic.twitter.com/7OfhtmjsMH — David Perez (@DavidCan2002) January 7, 2026