Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο συνταγματικών αλλαγών του κυβερνώντος AKP, έπειτα από περίπου έναν χρόνο εργασιών, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Νεφές.

Το δημοσίευμα επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η συνταγματική επιτροπή του κόμματος αναμένεται εντός Ιανουαρίου να παρουσιάσει στον Ταγίπ Ερντογάν τον βασικό «σκελετό» του νέου πλαισίου, ζητώντας τις απόψεις του στα αμφιλεγόμενα σημεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το AKP σχεδιάζει να ανακηρύξει το 2026 ως έτος συνταγματικής συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι στόχος δεν είναι το εκλογικό όφελος αλλά η διαμόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου, το οποίο θα τεθεί σε διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται αναθεωρήσεις εντός του προεδρικού συστήματος (χωρίς επιστροφή στο κοινοβουλευτικό), διορισμός Υπουργών από εν ενεργεία Βουλευτές, όριο στον αριθμό των Αντιπροέδρων, διατήρηση αμετάβλητων των πρώτων τεσσάρων άρθρων του Συντάγματος και συζήτηση για διαχωρισμό προεδρίας και κομματικής ηγεσίας. Εξετάζονται επίσης αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και περιορισμοί στην επίσπευση εκλογών με απόφαση της Βουλής.

Η τελική μορφή του σχεδίου αναμένεται να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις του Τούρκου Προέδρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

