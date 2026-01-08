Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει καρέ-καρέ τα τελευταία δευτερόλεπτα ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιφέρεια Περμ, στα Ουράλια Όρη, πριν αυτό μπλεχτεί σε καλώδια και πέσει στο χιόνι. Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους.

Στα πλάνα φαίνεται ένα σκούρο ελικόπτερο να πετά σε χαμηλό ύψος, να «πιάνει» καλώδια/τροχαλιοφόρους τεντωμένους πάνω από την πίστα και μέσα σε δευτερόλεπτα, να ανατρέπεται και να καταλήγει στο χιονισμένο έδαφος. Τη δημοσίευση των πλάνων αποδίδει η TASS στην Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων, η οποία τα ανάρτησε στο επίσημο κανάλι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη βάση αναψυχής «Ασάτλι-Παρκ», στην περιφέρεια Περμ. Οι ρωσικές αρχές και τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ελικόπτερο ήταν Robinson R44.

Ως θύματα κατονομάζονται ο Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom (με έδρα το Περμ), και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρείας.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πτώσης. Η Rosaviatsiya, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, κατέταξε το συμβάν ως “καταστροφή” και ανέφερε ότι την διερεύνηση θα αναλάβει ο Διακρατικός Αεροπορικός Επιτροπή (ΜΑΚ) με συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, σε δημοσιεύματα γίνεται λόγος για μη εξουσιοδοτημένη πτήση, χωρίς – μέχρι στιγμής – να υπάρχει ενιαία, επίσημη εικόνα για όλες τις παραμέτρους του συμβάντος.

Γιατί τα καλώδια είναι «παγίδα» για χαμηλές πτήσεις

Σε διεθνείς έρευνες για παρόμοια περιστατικά (wire strikes), τα καλώδια περιγράφονται ως από τα πιο δύσκολα εμπόδια να εντοπιστούν έγκαιρα, ειδικά σε χαμηλό ύψος και με περιορισμένη ορατότητα/αντίθεση στο φόντο.

