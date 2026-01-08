Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (...) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στη δημόσια τηλεόραση.



Επιπλέον, η Κούβα ανέφερε ότι 32 αξιωματικοί της σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, και υπάρχουν διαφορές μεταξύ αμερικανικών και βενεζουελάνικων πηγών λόγω πολιτικών προκαταλήψεων. Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει κηρύξει εβδομάδα πένθους.





Διαβάστε επίσης: Την αποχώρηση ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς διέταξε ο Τραμπ