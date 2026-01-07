Σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου αξίας έως και 2 δισ. δολάρια προς τις ΗΠΑ κατέληξαν το Καράκας και η Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία που προβλέπει την ανακατεύθυνση εξαγωγών πετρελαίου, προκαλεί ήδη την έντονη δυσαρέσκεια της Κίνας που καταγγέλλει τις ΗΠΑ για πρακτικές εκφοβισμού.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, μετά την εκδίωξη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο εδώ και καιρό χαρακτήριζε ως δικτάτορα και διακινητή ναρκωτικών.

Τραμπ: Τα χρήματα από το πετρέλαιο «θα ελέγχονται από εμένα»



Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων, ενώ ο ίδιος θα ελέγχει τα χρήματα.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πουληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως πρόεδρο των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», έγραψε στο Truth Social την Τρίτη 6/1.

Η Βενεζουέλα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 1,0% στις παγκόσμιες αγορές λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσφοράς.

Ανακατανομή φορτίων με προορισμό την Κίνα



Η συμφωνία θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει την ανακατανομή των φορτίων που προορίζονται για τον κορυφαίο αγοραστή της Βενεζουέλας, την Κίνα, καθώς το Καράκας επιδιώκει να εκφορτώσει εκατομμύρια βαρέλια που έχουν εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια και αποθήκες.

«Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζουν σοβαρά την κυριαρχία της Βενεζουέλας και βλάπτουν σοβαρά τα δικαιώματα του λαού της Βενεζουέλας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι αριστεροί σύμμαχοι της Βενεζουέλας καταδίκασαν την αμερικανική επιδρομή στη χώρα και τη σύλληψη του Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη επέμβαση που έχει ποτέ σημειωθεί στη Λατινική Αμερική μετά την εισβολή στον Παναμά το 1989 για την ανατροπή του Μανουέλ Νοριέγκα.



Πηγή: cnn.gr