Διευρύνουν την πτώση τους την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Το αργό πετρέλαιο έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την ανατροπή του ομολόγου του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα κυβερνήσει τη χώρα, απαιτώντας παράλληλα «πλήρη πρόσβαση» στους βασικούς της πόρους.

Τα δύο βασικά συμβόλαια του αργού πετρελαίου υποχωρούν κατά περίπου 1% την Τετάρτη, ενώ έχουν υποχωρήσει από 1,7% - 2,0% την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο Μπρεντ υποχωρούσε στις 12.00 ώρα Κύπρου την Τετάρτη κατά 0,90% στα 60,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημειώνει πτώση 1,3% στα 56,40 δολάρια το βαρέλι.

«Οι Προσωρινές Αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν μεταξύ 30 και 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ βαρέλια υψηλής ποιότητας, κυρωμένου πετρελαίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή αγοράς του και αυτά τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για να διασφαλίσω ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι οι αποστολές πετρελαίου στο εξωτερικό μείωσαν τον κίνδυνο το Καράκας να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης που διαθέτει, μετριάζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά, αλλά πρόσθεσαν ότι οι προοπτικές για το εμπόρευμα είναι για χαμηλότερες τιμές.

Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά αργού πετρελαίου παραμένει καλά εφοδιασμένη μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή.

