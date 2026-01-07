Παίρνοντας σαφή απόσταση από την υπόθεση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέψευσε σήμερα φήμες που ανέφεραν ότι η Τουρκία είχε προτείνει στον πρόεδρο της Βενεζουέλας καταφύγιο πριν από την επιχείρηση απαγωγής του από τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο Ερντογάν τόνισε κατηγορηματικά ότι «δεν έγινε κάτι τέτοιο» και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «δεν έχει ιδέα για κάτι τέτοιο».

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τις αποκαλύψεις ότι στον Μαδούρο φέρεται να είχε προσφερθεί η δυνατότητα φυγάδευσης στην Τουρκία, πριν την κρίσιμη επιχείρηση.

Η Τουρκία προσπαθεί να δείξει στην υπόθεση Μαδούρο ότι δεν εμπλέκεται σε ενέργειες που θα μπορούσαν να την φέρουν σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ ή άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Η σφικτή διάψευση Ερντογάν υπογραμμίζουν τη διπλωματική προσοχή της Άγκυρας σε ζητήματα υψηλού ρίσκου.

