Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, παρενέβη δημόσια για τις αναφορές του Έλληνα πολιτικού/δημοσιογράφου, Φαήλου Κρανιδιώτη, που συνέδεσαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με σενάρια «απαγωγής» στα πρότυπα του Μαδούρο, υιοθετώντας σκληρή αλλά ξεκάθαρη υπερασπιστική γραμμή υπέρ του Τούρκου προέδρου, παρά τη συνολική πολιτική του αντιπαράθεση μαζί του.

Ο Οζέλ χαρακτήρισε τον Έλληνα σχολιαστή «ανίδεο και αλαζόνα» και ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε υπόνοια περί σύλληψης ή απομάκρυνσης του προέδρου της Τουρκίας με εξωθεσμικό τρόπο είναι αδιανόητη, υπογραμμίζοντας ότι αν «κάποιος τολμήσει να αγγίξει έστω και έναν πολίτη, πόσο μάλλον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα βρει απέναντί του ολόκληρη τη χώρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι το CHP δεν επιτρέπει καμία παρέμβαση στη λαϊκή βούληση, είτε αφορά τον Ερντογάν είτε οποιονδήποτε εκλεγμένο αξιωματούχο, επαναλαμβάνοντας ότι οι πολιτικές διαφορές λύνονται αποκλειστικά μέσω της κάλπης και όχι με απειλές, σενάρια αποσταθεροποίησης ή εξωτερικές παρεμβάσεις.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, ο Οζέλ επικαλέστηκε ιστορικό παράδειγμα από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τη στάση του απέναντι στον Έλληνα στρατηγό Τρικούπη, προβάλλοντας την παράδοση πολιτικής ευγένειας, θεσμικής αξιοπρέπειας και κρατικής αυτοπεποίθησης της Τουρκίας, ακόμη και απέναντι σε αντιπάλους.

Συνολικά, ο Οζέλ εμφανίστηκε να απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση που θίγει τη θεσμική ασφάλεια του προέδρου της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ότι, παρά την πολιτική σύγκρουση με τον Ερντογάν, το CHP θεωρεί κόκκινη γραμμή την αμφισβήτηση της εκλεγμένης εξουσίας με μη δημοκρατικά μέσα.