Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σίμπιχα δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη χώρα του μετά από χτύπημα στον σημαντικό αμερικανικό παραγωγό γεωργικών προϊόντων Bunge στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο.

«Αυτή η επίθεση δεν ήταν λάθος, ήταν σκόπιμη, καθώς οι Ρώσοι επιχείρησαν να χτυπήσουν αυτήν την εγκατάσταση πολλές φορές», έγραψε ο Σίμπιχα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ρωσία στοχεύει αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συστηματικά», υποστήριξε.

Ο Ουκρανός Υπουργός δήλωσε ότι η επίθεση κατέδειξε την «πλήρη περιφρόνηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία».



Πηγή: ΚΥΠΕ