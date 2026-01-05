Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες για να «επαναφέρει» τον εκδιωχθέντα Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη.

«Η κύρια δραστηριότητα μου τις επόμενες ημέρες ως Πρόεδρος αυτής της Εθνοσυνέλευσης, θα είναι να καταφύγω σε όλες τις διαδικασίες, όλες τις πλατφόρμες και όλους τους τρόπους για να επαναφέρω τον Νικολάς Μαδούρο Μόρος, τον αδελφό μου, τον Πρόεδρό μου», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκεζ.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορητήριο «βόμβα» κατά του Μαδούρο και της οικογένειας του





Πηγή: ΚΥΠΕ