Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες έχουν πλέον αποχωρήσει από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακρόαση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Ο δικηγόρος υπεράσπισής του έσκυψε προς το μέρος του για να του μιλήσει, καθώς μάζευε τα χαρτιά του.

Ο Μαδούρο σταμάτησε και γύρισε προς το ακροατήριο πριν τον συνοδεύσουν έξω από την αίθουσα, δίπλα στη σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δήλωσαν αθώοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δικαστής τους ενημέρωσε ότι θα τους ξαναδεί στις 11:00 π.μ. στις 17 Μαρτίου.