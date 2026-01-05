Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα «πάρει τα όπλα» σχολιάζοντας τις απειλές του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας σε στρατιωτική επίθεση.

Ο Πέτρο, πρώην αντάρτης που εδώ και μήνες αποτελεί στόχο προσβολών και απειλών από τον Τραμπ, ανήρτησε στο X: «Ορκίστηκα να μην ξανααγγίξω όπλο... αλλά για την πατρίδα θα ξαναπάρω τα όπλα».

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ο Πέτρο πρέπει να προσέχει και περιέγραψε τον πρώτο αριστερό ηγέτη της Κολομβίας ως «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Eξάλλου η Κυβέρνηση στην Κούβα κάνει λόγο για "δειλή αμερικανική επιθετικότητα" που συνιστά εγκληματική πράξη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφέρεται επίσης σε επικίνδυνη κλιμάκωση της συνεχιζόμενης πολεμικής εκστρατείας που διεξάγουν εδώ και χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βενεζουέλας και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο Μόρος και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ