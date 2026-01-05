Αρκετοί διαδικτυακοί έμποροι ανέφεραν κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση για τις φόρμες Nike Tech, μετά την κυκλοφορία εικόνων που έδειχναν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να φορά το συγκεκριμένο σύνολο, ύστερα από την κράτησή του από αμερικανικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε φωτογραφία του Μαδούρο με δεμένα μάτια και υπό περιορισμό πάνω σε πλοίο, φορώντας γκρι φόρμα Nike Tech Fleece.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Μαδούρο συνελήφθη σε αιφνιδιαστική επιχείρηση πριν από την αυγή, την ώρα που κοιμόταν, ενώ αρχικά εθεάθη ντυμένος με απλά, καθημερινά ρούχα.

Παρότι οι αντιδράσεις για την κράτηση του Μαδούρο και τα αμερικανικά πλήγματα υπήρξαν ανάμεικτες, τόσο στη Βενεζουέλα όσο και διεθνώς, η ενδυματολογική του επιλογή μετατράπηκε γρήγορα σε viral θέμα, τροφοδοτώντας κύμα από memes και βίντεο σε TikTok και Instagram.

Το ενδιαφέρον αναζήτησης για τον όρο «Nike Tech» εκτοξεύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως κατέγραψε το Google Trends, καθώς στιγμιότυπα και σύνδεσμοι για τη συγκεκριμένη φόρμα εξαπλώθηκαν ραγδαία στα κοινωνικά δίκτυα.





Η γκρι φόρμα Nike Tech Fleece που φορούσε ο Μαδούρο διατίθεται στην αγορά συνήθως με τιμή λιανικής που κυμαίνεται από 240 έως 270 δολάρια για το σετ (ζακέτα με κουκούλα και joggers), ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά.



