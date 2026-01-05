Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετήχθη στο δικαστήριο της Νέα Υόρκης προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες μετά τη σύλληψή του στο Καράκας, στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τα σχέδια της Ουάσινγκτον να ασκήσει έλεγχο στη χώρα με τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα.



Η μεταγωγή του έγινε με ελικόπτερο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην ρισκάρουν τη μεταφορά του σε ώρα αιχμής στους δρόμους της Νέα Υόρκης



Ο 63χρονος Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία απομακρύνθηκε βίαια από το Καράκας κατά την επιχείρηση του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί κομάντος εισέβαλαν με ελικόπτερα, με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών και ναυτικών δυνάμεων, προκειμένου να συλλάβουν το ζευγάρι.

Το ενδιαφέρον στράφηκε άμεσα στην αντίδραση της Βενεζουέλας. Αργά το βράδυ της Κυριακής, η μεταβατική ηγέτιδα της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έκανε ένα βήμα πίσω από την αρχική της στάση, προσφέροντας –σε μια εξέλιξη που θεωρείται διπλωματικό κέρδος για την Ουάσινγκτον– συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Απευθύνουμε πρόσκληση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστούμε σε μια ατζέντα κοινής δράσης», δήλωσε η πρώην αντιπρόεδρος.

Την ίδια ώρα, περίπου 2.000 υποστηρικτές του Μαδούρο συγκεντρώθηκαν στο Καράκας, με ορισμένους οπλισμένους άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτες, κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας και φωνάζοντας συνθήματα. Ο στρατός της χώρας, πιστός στον Μαδούρο, ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τη Ροντρίγκες και κάλεσε σε ψυχραιμία.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός θυμάτων, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας, Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, δήλωσε ότι «μεγάλο μέρος» της φρουράς ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκε «εν ψυχρώ», μαζί με στρατιωτικούς και πολίτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον «τον έλεγχο» της χώρας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «πρόωρη» κάθε συζήτηση για εκλογές στη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

«Χρειαζόμαστε πρόσβαση στο πετρέλαιο»

Ερωτηθείς τι ζητά από τη μεταβατική ηγεσία, ο Τραμπ απάντησε: «Χρειαζόμαστε πλήρη πρόσβαση. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στο πετρέλαιο και σε άλλα πράγματα της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να την ανοικοδομήσουμε».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η επιστροφή περισσότερου βενεζουελάνικου αργού στην αγορά θα μπορούσε να επιτείνει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά και να πιέσει περαιτέρω τις τιμές. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνουν ότι η ουσιαστική αύξηση της παραγωγής δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε άμεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι διατηρεί ισχυρό οικονομικό μοχλό πίεσης μέσω του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας, ενώ δεν απέκλεισε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες, εάν κριθεί αναγκαίο.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για αμερικανικές δυνάμεις εντός της χώρας, ισχυρή ναυτική παρουσία, συμπεριλαμβανομένου αεροπλανοφόρου, παραμένει ανοικτά των ακτών.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, δήλωσε ότι η αμερικανική παρέμβαση ήταν «σημαντική», ωστόσο χωρίς την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και την αναγνώριση της νίκης του στις εκλογές του 2024, «δεν αρκεί».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Βενεζουέλας, με αντικείμενο τις εξελίξεις και τις διεθνείς ανησυχίες για τις προθέσεις των ΗΠΑ.

Το μέλλον της χώρας, έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια σκληρής αριστερής διακυβέρνησης από τον Μαδούρο και τον εκλιπόντα προκάτοχό του Ούγκο Τσάβες, παραμένει αβέβαιο.

Ousted Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife are scheduled to appear in Manhattan federal court on Monday for arraignment on a four-count indictment that will charge him with allegedly leading a 25-year narco-terrorism conspiracy. @AaronKatersky reports. pic.twitter.com/0YEQYNpdBG — Good Morning America (@GMA) January 5, 2026