«Πρόκειται για την Ειρήνη στη Γη. Πρέπει να έχουμε ειρήνη. Είναι το ημισφαίριό μας. Το Δόγμα Μονρόε ήταν πολύ σημαντικό όταν εφαρμόστηκε, και άλλοι Πρόεδροι, πολλοί από αυτούς , το ξέχασαν στην πορεία. Εγώ όχι. Εγώ δεν το ξέχασα. Δεν έχασα τον προσανατολισμό μου»., είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Air Force One στον απόηχο της επιχείρησης απαγωγής του Μαδούρο από την Βενεζουέλα.



Τι ήταν το Δόγμα Μονρόε



Το Δόγμα Μονρόε, που διατυπώθηκε το 1823 από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Στόχος του ήταν να αποτρέψει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από το να επεμβαίνουν στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα θεωρούσαν οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλειά τους. Με τα χρόνια, το δόγμα εξελίχθηκε σε εργαλείο για την εδραίωση της αμερικανικής επιρροής στη Λατινική Αμερική, συχνά δικαιολογώντας επεμβάσεις όπως αυτές στην Κούβα, το Μεξικό ή την Κεντρική Αμερική κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.







Στη σύγχρονη εποχή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το Δόγμα Μονρόε στο προσκήνιο, ιδιαίτερα σε σχέση με την κρίση στη Βενεζουέλα. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ δήλωσε ότι το δόγμα παραμένει "ζωντανό" και το χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει ενέργειες κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς το ως απειλή για την ασφάλεια λόγω ναρκωτικών, τρομοκρατίας και ξένης επιρροής, όπως από Ρωσία και Κίνα.



Το Δόγμα Ντονρόε



Μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου 2026, ο Τραμπ εισήγαγε τον όρο "Δόγμα Ντονρόε" (Donroe Doctrine), ένα λογοπαίγνιο που συνδυάζει το όνομά του (Don από Donald) με το Μονρόε, για να περιγράψει την πιο επιθετική εκδοχή του αρχικού δόγματος.



Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια μετάβαση από την αμυντική στάση του Μονρόε σε μια πιο προληπτική και μονομερή προσέγγιση υπό τον Τραμπ. Το "Δόγμα Ντονρόε" εστιάζει στην άμεση επέμβαση για την εξάλειψη απειλών όπως η ναρκο-τρομοκρατία, με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα να αποτελεί το πρώτο παράδειγμα εφαρμογής του.



Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ "έχουν τον έλεγχο" στη Βενεζουέλα και ότι αυτή η πολιτική μπορεί να επεκταθεί σε άλλες χώρες, προκαλώντας ανησυχίες για διεθνείς εντάσεις, ιδιαίτερα με την Κίνα και τη Ρωσία.