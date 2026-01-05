Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας έπειτα από της νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: "Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία...Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας".

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες το βράδυ: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…). Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν απάντησε προτρέποντας τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους» εναντίον αυτής της τεράστιας αυτόνομης δανικής περιοχής, περιζήτητης για τους σημαντικούς ορυκτούς πόρους και τη στρατηγική της θέση.

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες μεταξύ της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της σχετικά με τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «το διεθνές δίκαιο δεν έγινε σεβαστό» κατά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε επίσης την παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις τελευταίες ώρες, σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στη συνέχεια δέχτηκε κριτική από αρκετούς εκπροσώπους της γαλλικής πολιτικής ζωής, ιδίως της αριστεράς.

«Δεν θα μας λείψει» ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος «είχε χάσει τη νομιμότητά του», κυρίως μέσω της καταστολής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, συνέχισε ο Κονφαβρέ. Αλλά είναι καθήκον «επιφανών, μόνιμων μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Γαλλία, να καταγγέλλουν οποιαδήποτε παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, τόνισε.

«Το αποδοκιμάζουμε, προετοιμαζόμαστε για την έλευση ενός κόσμου που διέπεται από το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά δεν θα το δεχτούμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

