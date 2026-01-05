Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κρίση στη Βενεζουέλα , μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη Μαδούρο – προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Μαδούρο «επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας» και τόνισε ότι το τέλος του καθεστώτος του «προσφέρει νέα ελπίδα». Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης, λέγοντας ότι «δεν είναι η στιγμή για σχόλια σχετικά με τη διεθνή νομιμότητα», ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την «ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε συμπεριληπτική κυβέρνηση» με δημοκρατική νομιμοποίηση. Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σε συντονισμό με ΕΕ και ΟΗΕ, με έμφαση στην προστασία των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.





Nicholas Maduro presided over a brutal and repressive dictatorship that brought about unimaginable suffering on the Venezuelan people. The end of his regime offers new hope for the country. This is not the time to comment on the legality of the recent actions. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 3, 2026

Απάντηση από ΥΠΕΞ Βενεζουέλας





Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κρίση στη Βενεζουέλα δεν έμεινε εντός ευρωπαϊκών συνόρων – «ταξίδεψε» μέχρι τη Λατινική Αμερική, πυροδοτώντας διπλωματική απάντηση από το Καράκας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, την σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο και ιστορικές συγκρίσεις που βαραίνουν πολιτικά τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αρχικά εξέφρασε ανησυχία ότι «ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας φαίνεται να μην έχει διδαχθεί από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία», για να γίνει στη συνέχεια ακόμη πιο ευθύς:

«Οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία που σήμερα επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Βενεζουέλας – ότι η απόρριψη μιας κυβέρνησης και της ιδεολογίας της μπορεί να δικαιολογήσει εισβολές, δολοφονίες και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Ο Πίντο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του καλώντας τον Μητσοτάκη σε σιωπή και μελέτη:

«Αυτή η λογική δεν συγκρούεται μόνο με τον Χάρτη του ΟΗΕ και το σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναβιώνει τις σκοτεινότερες αντιλήψεις που η Ευρώπη δεσμεύτηκε να μην επαναλάβει ποτέ ξανά».

Η απάντηση από το Καράκας δεν περιορίστηκε στην κριτική. Ο υπουργός συνέστησε στον Έλληνα πρωθυπουργό «να απέχει από δημόσιες τοποθετήσεις για τη Βενεζουέλα» και «να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη σημερινή διεθνή έννομη τάξη».









Αντιδράσεις κομμάτων



Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τη στάση του ως «ντροπιαστική και προβληματική», με τον υπεύθυνο Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο να τον κατηγορεί για αποδοχή «του νόμου της ζούγκλας» και εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου – ειδικά τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έθεσε μάλιστα ζήτημα συνέπειας, συγκρίνοντας με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.



Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη δήλωση «αδιανόητη», μιλώντας για επικίνδυνη υποκρισία που ενθαρρύνει το «δίκαιο του ισχυρού», το οποίο – όπως ανέφερε – τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το ΚΚΕ μίλησε για «κυνική και ελεεινή» τοποθέτηση, κατηγορώντας τον Μητσοτάκη ότι υιοθετεί προσχήματα των ΗΠΑ και ότι «νομιμοποιεί ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις», παραλληλίζοντας ευθέως με την κατοχή στην Κύπρο.

Η Νέα Αριστερά και ο πρόεδρός της Αλέξης Χαρίτσης έκαναν λόγο για «δουλική στάση», «υποτέλεια στον τραμπισμό» και εγκατάλειψη πάγιων αρχών εξωτερικής πολιτικής, προειδοποιώντας για επικίνδυνη αποδοχή βίας εκτός διεθνούς πλαισίου.