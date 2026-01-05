Και επισήμως ταυτοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (04/01) η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά, μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα απόψε, ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, είχε κάνει ουσιαστικά γνωστή την τραγική εξέλιξη, με ανάρτηση στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσιάζεται η εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα “Alice” (Αλίκη) σε μαύρο φόντο.

Παράλληλα και ο αδερφός της άτυχης κοπέλας, ανήρτησε σχετικό βίντεο, στα social media, στο οποίο παρουσιάζονται στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια.

Τη Δευτέρα ο επαναπατρισμός των σορών πέντε Ιταλών

Στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, αναμένεται να προσγειωθεί το C130, το οποί θα μεταφέρει τις σορούς πέντε Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews Κρίστιαν Μαυρής.

Τις σορούς θα υποδεχτεί ο δήμαρχος του Μιλάνου και ο περιφερειάρχης της Εμίλια-Ρομάνια και στη συνέχεια κάθε σορός θα οδηγηθεί στην πόλη καταγωγής κάθε θύματος (Μιλάνο, Μπολόνια, Γένοβα).

Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί – 20 εξ αυτών ήταν ανήλικοι

Ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Aκολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

έντεκα Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μία 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

δέκα Ελβετοί (τρείς 16 ετών, ένας 17 ετών, τρείς 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

Δύο Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

πέντε Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

δύο Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

τρεις Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

μια Βελγίδα 17 ετών

μια Πορτογαλέζα 22 ετών

ένας Ρουμάνος 18 ετών

ένας Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Διαβάστε επίσης: Κραν Μοντανά: Πληροφορίες για ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ, ΕΡΤ