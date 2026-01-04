Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης Καλέργη που βρισκόταν στο μπαρ που πήρε φωτιά στο Κραν Μοντανά, οδηγώντας στον θάνατο 40 άτομα και άλλους 119 με σοβαρά εγκάυματα στο νοσοκομείο.

Αυτό προκύπτει όπως μετέδωσε η ΕΡΤ από μία φωτογραφία που ανάρτησε ο πατέρας της κοπέλας.

Η ανάρτηση εικονίζει σε μαύρο φόντο έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη).

Για το τραγικό γεγονός έκανε συνέχεια ανάρτηση και ο αδελφός της 15χρονης γράφοντας «η πρωτη αγάπη ενος κοριτσιού θα είναι πάντα τα αδέλφια της»,

Ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, ηλικίας μόλις 15 ετών, βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Η οικογένεια και οι φίλοι της αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής εδώ και τέσσερις ημέρες.