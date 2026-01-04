Τεράστια κέρδη αποκόμησε έναν online trader ο οποίος στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας μία ημέρα πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και της Wall Street Journal, αναφέρουν ότι ένας trader πόνταρε την Παρασκευή πάνω από 30.000 δολάρια ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από την εξουσία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ο χρήστης -ο οποίος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, φαίνεται πως δημιούργησε τον λογαριασμό του από λιγότερο από μία εβδομάδα πριν- κατέληξε να αποκομίσει κέρδος άνω των 430.000 δολαρίων, όπως ανέφερε το Axios.

Το περιστατικό ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για πιθανό insider trading.



