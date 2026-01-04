Μετά τη σύλληψη του προέδρου τους Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουελάνοι στην Κολομβία πανηγυρίζουν, σημειώνοντας ότι γιορτάζουν την «απελευθέρωση» της χώρας τους.

Πλάνα από την πόλη Κούκουτα στην Κολομβία δείχνουν πλήθη να συγκεντρώνονται στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου, να χορεύουν υπό τους ήχους μουσικής και να φωνάζουν συνθήματα όπως «αρετή» και «μια ελεύθερη Βενεζουέλα».





«Είμαι πραγματικά χαρούμενος», δήλωσε στο CNN ένας 23χρονος σερβιτόρος από την πολιτεία Τατσίρα, που ζει στη γειτονική Κολομβία εδώ και επτά χρόνια. «Είναι κάτι απερίγραπτο, σαν να βλέπεις το σκοτάδι να γίνεται φως, σαν να τελειώνει επιτέλους η καταιγίδα».

Περιέγραψε τη στιγμή ως ένα μεγάλο βήμα και ως ευκαιρία για τους Βενεζουελάνους σε όλο τον κόσμο, που για πολύ καιρό έχουν αντέξει πόνο και απώλειες.

Στην ίδια συγκέντρωση στην Κούκουτα, ένας ηλικιωμένος άνδρας από την ανατολική Βενεζουέλα είπε ότι «γιορτάζει την απελευθέρωση της Βενεζουέλας» από έναν δικτάτορα και εξέφρασε την ελπίδα του για αλλαγή και πρόοδο.

«Ο κόσμος θα επιστρέψει, θα ψάξει για δουλειά, θα πάει στη χώρα του, οι οικογένειες θα επανενωθούν -δόξα τω Θεώ- δεν θα υπάρχουν άνθρωποι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, αλλά θα προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Μια 42χρονη πολιτική εξόριστη από τη Βενεζουέλα χαρακτήρισε την ημέρα «γιορτή», λέγοντας ότι «ένα από τα πρώτα κεφάλια έπεσε», αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα έχει ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά της.

«Χρειαζόμαστε όλος ο κόσμος να μας στηρίξει, να μας ακούσει, να μας δει να γιορτάζουμε, να καταλάβει ότι όσα έλεγε ο Μαδούρο δεν ήταν ποτέ αλήθεια», είπε.

«Όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε στη Βενεζουέλα για να χτίσουμε το μέλλον για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας».





Πηγή: skai.gr