Ο ανατραπείς πλέον ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη κατά τη χθεσινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ ενώ βρισκόταν στη στρατιωτική βάση του Φορτ Τιούνε.

Η πρώτη εικόνα δείχνει τον χώρο από ψηλά στις 22 Δεκεμβρίου.

Από κάτω φαίνεται η εγκατάσταση μετά τα αμερικανικά πλήγματα, με εμφανή σημάδια ζημιών.





