Ο ανατραπείς πλέον ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη κατά τη χθεσινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ ενώ βρισκόταν στη στρατιωτική βάση του Φορτ Τιούνε.
Η πρώτη εικόνα δείχνει τον χώρο από ψηλά στις 22 Δεκεμβρίου.
Από κάτω φαίνεται η εγκατάσταση μετά τα αμερικανικά πλήγματα, με εμφανή σημάδια ζημιών.
Satellite images circulating online appear to show extensive damage at Fort Tiuna, the headquarters of Venezuela’s armed forces, following reported U.S. airstrikes.— Washington Eye (@washington_EY) January 4, 2026
Authorities have not yet released independent confirmation of the extent of the destruction.#WashingtonEye pic.twitter.com/xP2TU76XOy
Πηγή: skai.gr