Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε επιχείρηση που διεξήχθη σήμερα και θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική δικαιοσύνη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Είπε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βρίσκονται ακόμη καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε.

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ