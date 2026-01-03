Διάγγελμα για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.





Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε όπως αναμενόταν, στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο:



«Αργά τη νύχτα, μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα, με τις οδηγίες μου, ο στρατός των ΗΠΑ κατάφερε μία αδιανόητη επιχείρηση, εναέρια και χερσαία, μία επιχείρηση που δεν έχει δει κανείς μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, στην καρδιά του Καράκας για να συλληφθεί ο δικτάκτορας Μαδούρο. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ και έχουμε κάνει και άλλες στο παρελθόν, όπως πρόσφατα στο Ιράν. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που καταφέραμε».



«Παραλύσαμε όλο τον στρατό της Βενεζουέλας και μέσα στη νύχτα πιάσαμε τον Μαδούρο. Πετύχαμε γενικό μπλακ άουτ στο Καράκας με τους ειδκούς μας για να τον πιάσαμε μαζί με τη γυναίκα του. Θα αντιμετωπίσουν τώρα την αμερικανική δικαιοσύνη για τις ναρκοενέργειές τους, κατά του αμερικανικού πληθυσμού.

«Να ευχαριστήσω όλους όσους επιχείρησαν. Αν δούμε επιχειρήσεις στο παρελθόν από παλιότερες κυβερνήσεις που απέτυχαν, θα καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχία μας. Το ήξεραν ότι θα επιχειρήσουμε, είχαν προετοιμαστεί, αλλά δεν κατάφεραν να αντιδράσουν.



«Αν ποτέ δείτε την επιχείρηση, που δεν νομίζω, θα εντυπωσιαστείτε. Χρησιμοποιήσαμε πολλά ελικόπτερα, αεροπλάνο, αλλά δεν είχαμε καμία απώλεια έμψυχου δυναμικού η υλικού. Ο πιο ατρόμητος στρατός στον πλανήτη με το καλύτερο υλικό στον κόσμο τα κατάφερε. Μόνο αν δείτε τα πλοία μας, θα καταλάβετε. Κάθε πλοίο μας μπορεί να εξολοθρεύσει 25.000 ανθρώπους, αν θέλουν να φέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας».





Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα:

Έτσι θα τρέξουμε τη Βενεζουέλα από εδώ και στο εξής για να είναι ασφαλής. Θα κάνουμε τα πάντα για δικαιοσύνη, ασφάλεια και ειρήνη για το λαό της Βενεζουέλας. Άνθρωποι που μένουν στη χώρα μας θα θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Δεν θα αφήσουμε να πάρουν την εξουσία άνθρωποι που δεν θέλουν το καλό του λαού της Βενεζουέλας. Θα μείνουμε όσο χρειαστεί για τρέξουμε τη Βενεζουέλα μέχρι τη σωστή διάδοχη κατάσταση.

Η πετρελαϊκή πολιτική του Μαδούρο ήταν η χειρότερη. Θα μπορούσε να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν το έκανε. Θα φέρουμε τις εταιρίες μας, θα ξοδέψουμε όσα χρειάζονται για την ανοικοδόμηση και θα αρχίσουμε να βγάζουμε λεφτά. Και αν χρειαστεί, να είστε σίγουροι, θα κάνουμε και δεύτερο κύμα επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο πετυχημένη η πρώτη ενέργειά μας, που μάλλον δεν θα χρειαστεί.

Η Βενεζουέλα και η ΗΠΑ θα συνεργαστούν από δω και στο εξής και οι Βενεζουελάνοι θα γίνουν ασφαλείς, πλούσιοι και ανεξάρτητοι και ευτυχισμένοι. Ο Μαδούρο ήταν υπεύθυνος για τράφικινγκ, ήταν τρομοκράτης και έμπορος ναρκωτικών, ιδιοκτήτης του καρτέλ που έφερνε στη χώρα μας ναρκωτικά, υπεύθυνος για χιλιάδες νεκρούς Αμερικάνους.

Εκείνος και η γυναίκα του θα δικαστούν στη χώρα μας. Οδεύουν αυτή τη στιγμή προς τη Νέα Υόρκη και σύντομα θα δούμε που θα δικατούν, στη Νέα Υόρκη ή στη Φλόριντα. Είναι τραγικό που τόσα χρόνια επιτρέπαμε τη δράση του, που διατηρούσε την εξουσία υπό καθεστώς τρόμου και απειλής προς τη χώρα μας»



