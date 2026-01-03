Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι Γάλλοι διαχειριστές ενός μπαρ όπου μια πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα έχουν τεθεί υπό ποινική έρευνα.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation στο Crans-Montana την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προκάλεσε τραυματισμούς σε 119 άλλα άτομα, σύμφωνα με τις αρχές. Με πολλούς από τους τραυματίες να έχουν ταυτοποιηθεί, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τώρα μια αγωνιώδη αναμονή για πληροφορίες σχετικά με όσους εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα πτώματα δύο Ελβετών γυναικών ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο Ελβετών ανδρών ηλικίας 18 και 16 ετών ήταν τα πρώτα που ταυτοποιήθηκαν και επιστράφηκαν στις οικογένειές τους, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν τα βεγγαλικά στις φιάλες σαμπάνιας που κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι Γάλλοι διευθυντές του Le Constellation είναι ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο το απόγευμα η εισαγγελία του καντονιού του Βαλέ.

Ο Πρόεδρος της Ελβετίας Guy Parmelin χαρακτήρισε το συμβάν ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί πολίτες.

Μεταξύ των νεκρών και των αγνοουμένων υπάρχουν πολλοί έφηβοι. Το Le Constellation ήταν ένα μαγαζί γνωστό για τη δημοτικότητά του στους νεότερους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου, όπου η νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοόλ είναι τα 16 έτη.

Ένας έφηβος γκολφέρ από την Ιταλία ήταν ο πρώτος νεκρός που κατονομάστηκε, αν και οι ελβετικές και ιταλικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να επιβεβαιώσουν τον θάνατό του.

Μπουκέτα λουλουδιών, μαλακά παιχνίδια και μηνύματα αγάπης και ελπίδας έχουν συσσωρευτεί έξω από τα αστυνομικά φράγματα έξω από το μπαρ.

Το Σάββατο, οι οικογένειες κατευθύνθηκαν σε ένα συνεδριακό κέντρο λίγο έξω από το Crans. Μέλη της ιταλικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας συναντήθηκαν εκεί με τους συγγενείς, μαζί με τον πρέσβη της Ιταλίας στην Ελβετία, Gian Lorenzo Cornado.

Ο πρέσβης Cornado δήλωσε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίστηκε το Σάββατο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Η αργή διαδικασία οφείλεται στη σοβαρότητα των εγκαυμάτων που υπέστησαν πολλά από τα θύματα, πρόσθεσε ο πρέσβης.

