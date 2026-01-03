Η ελβετική αστυνομία δήλωσε το Σάββατο ότι ταυτοποίησε τις σορούς τεσσάρων Ελβετών θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων δύο ανηλίκων, της τραγωδίας της πυρκαγιάς σε μπαρ την Πρωτοχρονιάς στο Κραν-Μοντανά.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ δήλωσε ότι οι ερευνητές ταυτοποίησαν τα λείψανα μιας 21χρονης Ελβετίδας, ενός 18χρονου άνδρα, καθώς και ενός 16χρονου κοριτσιού και ενός 16χρονου αγοριού.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι οι σοροί έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των άλλων θυμάτων.

Σαράντα άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ οι τραυματίες είναι 119.

Δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινές χώρες για επείγουσα περίθαλψη, ενώ οι αρχές είπαν πως τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν μάλλον τα αναμμένα βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας τα οποία προκάλεσαν φωτιά στην οροφή.

Οι περισσότεροι από τους 119 τραυματίες στην πυρκαγιά παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Από τους τραυματίες, 113 έχουν ταυτοποιηθεί. Πολλοί από τους τραυματίες ήταν αλλοδαποί και, δεδομένης της διεθνούς φήμης του χιονοδρομικού αυτού κέντρου στο Κραν Μοντανά, οι αρχές αναμένουν ότι μεταξύ των νεκρών θα υπάρχουν και μη Ελβετοί πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

