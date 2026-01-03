Η Ιταλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Λάουρα Παουζίνι θα είναι μεταξύ των κορυφαίων καλλιτεχνών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026 (6-22/2), ανακοίνωσαν χθες οι διοργανωτές.

Η Παουzίνι, μια από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της Ιταλίας, έχει καταφέρει να προωθήσει τη μουσικής της χώρας της σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Έχει κερδίσει ένα Grammy, πέντε βραβεία Latin Grammy, μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η τελετή έναρξης των Αγώνων του Μιλάνο Κορτίνα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου.

Σε δημιουργία και παραγωγή από το Balich Wonder Studio, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραστάσεις από διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ Μαράια Κάρεϊ, μαζί με στοιχεία που τιμούν τον ιταλικό πολιτισμό και την καινοτομία.

Η Παουζίνι «ενσαρκώνει την έννοια της Αρμονίας», το κεντρικό θέμα της τελετής, και η μουσική της αντιπροσωπεύει ένα σημείο συνάντησης μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, μεταξύ ιταλικών ριζών και διεθνούς προοπτικής, ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026 θα διεξαχθούν σε όλη τη βόρεια Ιταλία, με αγώνες που θα γίνουν στο Μιλάνο, την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο και σε άλλους χώρους στη Λομβαρδία, το Βένετο και το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε.

Πηγή: ΚΥΠΕ