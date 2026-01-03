Όπως γράφει το BBC η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, γίνονται όμως συγκρίσεις με την υπόθεση ανατροπής του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά, το 1989

Επίλεκτα στελέχη της Delta Force των ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση στο Καράκας για την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του

Η επιχείρηση αυτή δεν έχει σύγχρονο ιστορικό προηγούμενο, με την πλησιέστερη αναλογία να είναι η σύλληψη του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα το 1989

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηγέτες είχαν ανακηρύξει νίκη σε αμφισβητούμενες εκλογές και είχαν κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών

Σε αντίθεση με την υπόθεση Νοριέγκα, η επιχείρηση για τον Μαδούρο φέρεται να πέτυχε την απομάκρυνσή του χωρίς συμβατικές χερσαίες δυνάμεις

Η τύχη του Μαδούρο παραμένει ασαφής, αλλά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε αμερικανικό σωφρονιστικό κατάστημα.

Χωρίς σύγχρονο ιστορικό προηγούμενο είναι η επιχείρηση των ΗΠΑ με επίλεκτα στελέχη της Delta Force να μεταβαίνουν στο Καράκας και να απομακρύνουν από τη χώρα τον εν ενεργεία πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του.

Όπως γράφει το BBC, η πλησιέστερη ιστορική αναλογία εντοπίζεται στη σύλληψη του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα, επίσης από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, το 1989. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηγέτες είχαν πρόσφατα ανακηρύξει νίκη σε αμφισβητούμενες εκλογές, είχαν κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και είχαν προηγηθεί σημαντικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, η υπόθεση Νοριέγκα ακολούθησε έναν σύντομο αλλά καθοριστικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, κατά τον οποίο οι παναμέζικες δυνάμεις κατέρρευσαν γρήγορα. Ο ίδιος κατέφυγε στην πρεσβεία του Βατικανού, όπου παρέμεινε για έντεκα ημέρες.

Τελικά, πείστηκε να παραδοθεί έπειτα από τη χρήση «ψυχολογικού πολέμου», με πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τη συνεχή αναπαραγωγή δυνατής ροκ μουσικής, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών των The Clash, Van Halen και U2. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Για την επιχείρηση που είχε στόχο τον Νικολάς Μαδούρο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια επιχείρηση ακόμη πιο φιλόδοξη σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης, καθώς φέρεται να πέτυχε την απομάκρυνση του προέδρου και της συζύγου του χωρίς την ανάπτυξη συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.

Η τύχη του παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμάται ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το τέλος της υπόθεσης θα μπορούσε να γραφτεί σε αμερικανικό σωφρονιστικό κατάστημα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα