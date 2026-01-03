Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στο νότιο τμήμα της Βραζιλίας χθες Παρασκευή (2/1) όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τροχαίας της Βραζιλίας, άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Το τροχαίο συνέβη σε ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο στο νοτιότερο κρατίδιο της Βραζιλίας, το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, γύρω στις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα) και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέρος του φορτίου άμμου του φορτηγού κατέληξε μέσα στο λεωφορείο ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των διασωστών στο όχημα, ανέφερε η αστυνομία.

