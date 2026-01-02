Νέα έκρηξη της Αίτνας τροφοδοτεί εντυπωσιακές ροές λάβας σε ερημική περιοχή, χωρίς προς το παρόν να απειλούνται τα κοντινά χωριά

Το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, η Αίτνα, άρχισε να εκτοξεύει λάβα σε νέα έκρηξη, η οποία εκδηλώθηκε σε ερημική περιοχή στα ανώτερα πρανή του ηφαιστείου και, ως εκ τούτου, δεν απειλεί τα χωριά που βρίσκονται χαμηλότερα, ανέφεραν την Παρασκευή οι ηφαιστειολόγοι.

«Γύρω στα μεσάνυχτα, αυτή την Πρωτοχρονιά, την 1η Ιανουαρίου 2026, δορυφορικοί θερμικοί αισθητήρες άρχισαν να καταγράφουν θερμικές ανωμαλίες κοντά στην Αίτνα και, το πρωί, δορυφορικές εικόνες έδειξαν τον σχηματισμό νέας ροής λάβας στο ανώτερο τμήμα της κοιλάδας Valle del Bove, κάτω από την κορυφογραμμή Serracozzo.

Όπως εξηγεί ο Boris Behncke του INGV-OE στην Κατάνια, «η έναρξη της έκρηξης δεν έγινε αντιληπτή ούτε από τους κατοίκους της Αίτνα ούτε από τις κάμερες, τόσο του INGV όσο και ιδιωτικές, επειδή η ανατολική πλευρά του ηφαιστείου ήταν καλυμμένη από πυκνή νέφωση».

«Μόνο κατά το σούρουπο διακρίθηκε έντονη λάμψη στις εικόνες ορισμένων διαδικτυακών καμερών, μεταξύ αυτών και της κάμερας του INGV», προσθέτει.

Αναφερόμενος στις εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Behncke επισημαίνει: «Ανάμεσα στον καταιγισμό εντυπωσιακών φωτογραφιών και βίντεο των τελευταίων ωρών, οι δικές μου εικόνες ίσως δεν είναι ιδιαίτερα θεαματικές. Όμως είναι τραβηγμένες με το “μάτι” του ηφαιστειολόγου, που αναζητά σημεία αναφοράς και προσπαθεί να διαπιστώσει αν υπήρξε εκρηκτική δραστηριότητα στα στόμια. Πράγματι, τουλάχιστον δύο στόμια εκτοξεύουν θραύσματα πυρακτωμένης λάβας σε ύψη μερικών δεκάδων μέτρων».

Πηγή: skai.gr