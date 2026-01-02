Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις αρχές του Ιράν κατά της δολοφονίας ειρηνικών διαδηλωτών, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον "θα έρθει να τους σώσει".

Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: "Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε", χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ένας ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απάντησε λέγοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να "προσέχει" αν επέμβει, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Αναφέρεται ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν μετά από σχεδόν μία εβδομάδα μαζικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Στην ανάρτησή του την Παρασκευή στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, όπως συνηθίζουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν.»

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δε διευκρίνισε ποια ενέργεια θα μπορούσε να αναλάβει η Ουάσιγκτον απέναντι στις ιρανικές αρχές.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στους πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν, κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν αργότερα ότι οι επιθέσεις είχαν καθυστερήσει σημαντικά την προοπτική να κατασκευάσει το Ιράν πυρηνικά όπλα - μια δήλωση που αμφισβήτησε το Ιράν.

Ως αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους σε μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ.

Λίγο μετά την τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύμβουλος του Χαμενεΐ, Αλί Λαρίτζανι, εξέδωσε τη δική του προειδοποίηση.

«Ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι η αμερικανική παρέμβαση σε αυτό το εσωτερικό ζήτημα θα σήμαινε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και καταστροφή των συμφερόντων της Αμερικής», έγραψε.

Ωστόσο, για ορισμένους από τους διαδηλωτές, η παρέμβαση των ΗΠΑ θα ήταν ευπρόσδεκτη.

«(Οι δυνάμεις ασφαλείας) φοβούνται και τρέμουν όταν ο κ. Τραμπ λέει κάτι ή ο κ. (Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν) Νετανιάχου », είπε μια νεαρή γυναίκα που διαδήλωνε στην Τεχεράνη στο πρόγραμμα Newshour του BBC.

Προτιμώντας να παραμείνει ανώνυμη για την ασφάλειά της, ανέφερε ότι οι διαδηλωτές ζητούν υποστήριξη από τις ΗΠΑ για χρόνια, γιατί οι δυνάμεις ασφαλείας «πιστεύουν ότι αν ο κ. Τραμπ πει κάτι, θα το κάνει», και «ξέρουν ότι αν γίνει κάτι, θα πρέπει να αναλάβουν τις συνέπειες».

Την Πέμπτη, αναφέρθηκε ότι έξι άτομα σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια της πέμπτης ημέρας των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars και την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, δύο από τους νεκρούς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Λορντεγκάν, στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Τα θύματα ήταν οι Αχμάντ Τζαλίλ και Σατζαντ Βαλαμάνες, και οι δύο διαδηλωτές.

Στο Δυτικό Ιράν, τρία άτομα σκοτώθηκαν στην πόλη Άζνα και ένα στην Κουχτάς, χωρίς να διευκρινίζεται αν τα θύματα ήταν διαδηλωτές ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ένας θάνατος αναφέρθηκε στο Φουλατσαχρ, στο κεντρικό Ιράν, και άλλο ένα θύμα στο Μαρβντάστ, στο νότο της χώρας. Ωστόσο, το BBC δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτούς τους θανάτους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτοκίνητα να καίγονται κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει βίντεο που δείχνουν τις διαδηλώσεις της Πέμπτης στο Λορντεγκάν, στην Τεχεράνη και στο Μαρβντάστ.

Νωρίτερα, οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ένας νέος μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Κουχτάς, στη δυτική περιοχή. Ωστόσο, οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι ο άντρας ήταν μέλος των διαδηλωτών και είχε σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την Παρασκευή, αναφέρθηκαν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της τελετής κηδείας του άντρα, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες πενθούντες. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας προσπάθησαν να μεταφέρουν το φέρετρο, αλλά το πλήθος το απέσπασε από τα χέρια τους και τους κυνηγούσε μακριά.

Η κατάσταση φαίνεται να κλιμακώνεται, με τις διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις και τη βία μεταξύ διαδηλωτών και αρχών να αυξάνεται. Η αντίδραση της κυβέρνησης συνεχίζει να προκαλεί έντονη κριτική, ιδιαίτερα δεδομένων των αντικρουόμενων αναφορών για το ποιοι ήταν τα θύματα της βίας.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν οι καταστηματάρχες, εξοργισμένοι από την απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του αμερικανικού δολαρίου στην ανοιχτή αγορά, βγήκαν στους δρόμους.

Μέχρι την Τρίτη, φοιτητές από τα πανεπιστήμια συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και αυτές εξαπλώθηκαν σε αρκετές πόλεις, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα κατά των κληρικών ηγετών της χώρας.

Πολλοί διαδηλωτές, από τότε, ζητούν την απομάκρυνση του Χαμενεΐ από την εξουσία. Κάποιοι έχουν πει ότι επιθυμούν την επιστροφή στη μοναρχία.

«Δεν έχουμε καμία ελευθερία εδώ», είπε ο διαδηλωτής που μίλησε στο BBC. «Παλεύουμε κάθε μέρα – αντιμετωπίζουμε τα πιο βίαια πράγματα κάθε μέρα. Θέλουμε να το τελειώσουμε [το καθεστώς], ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουμε με τη ζωή μας, δεν έχουμε τίποτα.»

Οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι πιο εκτεταμένες από την εξέγερση του 2022, που ξεκίνησε με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι, μιας νέας γυναίκας που κατηγορήθηκε από την αστυνομία ηθών ότι δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ωστόσο, δεν έχουν φτάσει στο ίδιο μέγεθος.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσχκιάν δήλωσε ότι θα ακούσει τις «νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, Μοχάμαντ Μοβαχεντί-Αζάντ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας αποσταθεροποίησης θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική απάντηση».

Η κατάσταση φαίνεται να παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να προσπαθούν να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, ενώ οι πολίτες, οι οποίοι βιώνουν οικονομική πίεση και πολιτική καταπίεση, ζητούν αλλαγές και ελευθερίες.

