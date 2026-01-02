Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες - στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά - από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο πρόεδρος του καντονιού αναμένεται να δώσει σε λίγο συνέντευξη Τύπου για να δώσει νέες πληροφορίες για την τραγωδία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Τα πυροτεχνήματα η αιτία της πυρκαγιάς στο Κράν Μοντανά