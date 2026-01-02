Επτά άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη την Παρασκευή, καθώς ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επιτέθηκε σε αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ και έχουν καταλάβει τεράστιες εκτάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο της οργάνωσης.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης καθώς επτά αεροπορικές επιδρομές έπληξαν ένα στρατόπεδο στην Αλ-Κάσα, δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπντουλμάλικ, επικεφαλής του αυτονομιστικού Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου στο Γουάντι Χαντραμάουτ και στην έρημο Χαντραμάουτ.

Οι αυτονομιστές λένε ότι διεξάγουν «υπαρξιακό» πόλεμο

Οι αυτονομιστές της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ, δήλωσαν ότι διεξάγουν έναν κρίσιμο πόλεμο εναντίον των ισλαμιστών και των εξτρεμιστών της Αλ Κάιντα που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους την Παρασκευή.

«Αυτός ο πόλεμος είναι αποφασιστικός και υπαρξιακός», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Μοχάμεντ Αλ-Νακίμπ σε ανακοίνωσή του, αφού ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές και οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν αντεπίθεση μετά από τις σαρωτικές προελάσεις των αυτονομιστών επί του εδάφους.

Πηγή: ΚΥΠΕ