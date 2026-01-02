Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ονόμασε σήμερα προσωπάρχη του τον αρχηγό της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, τοποθετώντας έναν δημοφιλή στρατιωτικό ηγέτη στο κέντρο λήψης αποφάσεων καθώς το Κίεβο προσπαθεί να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στη Ρωσία και τη διαπραγματευτική θέση του στις υπό τις ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο διορισμός ως προσωπάρχη του προέδρου του Κιρίλο Μπουντάνοφ, ενός παρασημοφορημένου βετεράνου πολέμου που χαίρει σεβασμού από τους Ουκρανούς, συνιστά μια σημαντική αλλαγή για μια θέση που κατέχει παραδοσιακά ένας μη στρατιωτικός και που επικεντρώνεται κυρίως στην εγχώρια πολιτική.

Ο Μπουντάνοφ, 39 ετών, αντικαθιστά τον επί μακρόν έμπιστο συνεργάτη του Ζελένσκι, τον Άντριι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της εναντίον της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι ελπίζει ίσως πως ο διορισμός του Μπουντάνοφ μπορεί να βοηθήσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ηγεσία του και στους κρατικούς θεσμούς σε μια δύσκολη στιγμή, με τη Ρωσία να προωθείται στο πεδίο της μάχης και τις ΗΠΑ να πιέζουν το Κίεβο προκειμένου να θέσουν γρήγορα τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X πως η Ουκρανία πρέπει «να επικεντρωθεί περισσότερο» σε θέματα ασφάλειας, ενόπλων δυνάμεων και στη διπλωματία.

«Ο Κιρίλο έχει ειδική εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και το απαραίτητο σθένος προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελέσματα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Σε δήλωσή του, ο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι αποδέχθηκε την πρόταση και θα εστιάσει τις προσπάθειές του στη «στρατηγική ασφάλεια του κράτους μας».

Ο Μπουντάνοφ ήταν επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πληροφοριών (HUR) από το 2020 και έχει επιβλέψει μυστικές και άλλες επιχειρήσεις εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Ηγήθηκε επίσης των συνομιλιών με τη Ρωσία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Μπουντάνοφ εμφανίζεται συχνά στα ΜΜΕ και είναι γνωστός για το συγκρατημένο στιλ του και τα συχνά αινιγματικά σχόλιά του σχετικά με ύποπτες ενέργειες της Ουκρανίας μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Σε συνέντευξη το 2023 στο Ρόιτερς, είπε πως το δημόσιο προφίλ του είναι ένα κρίσιμο τμήμα της «μάχης πληροφοριών» εναντίον της Μόσχας.

Ο Μπουντάνοφ, ο οποίος επιβίωσε έπειτα από αρκετές απόπειρες δολοφονίας, άρχισε τη σταδιοδρομία του στις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε στην ανατολική Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την κατάληψη από φιλορώσους αυτονομιστές τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Γερμάκ, προκάτοχος του Μπουντάνοφ, είχε χαρακτηριστεί "γκρίζος καρδινάλιος" της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Οι ερευνητές ερευνούν φερόμενη ως προμήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα στον οποίο φέρεται να εμπλέκονται επιχειρηματίας πρώην εταίρος του Ζελέσνκι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ο Γερμάκ, που ήταν επίσης επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος, όμως βουλευτές ακόμη και από το κόμμα του Ζελένσκι απαίτησαν την αποπομπή του πριν ακόμη από την έφοδο στην κατοικία του, υποστηρίζοντας πως έφερε ευθύνη ως δεξί χέρι του προέδρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ