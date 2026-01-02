Κραν Μοντάνα, 31 Δεκεμβρίου 2025 – Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντάνα μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς μια φονική πυρκαγιά κατέστρεψε το πολυτελές ξενοδοχείο Le Constellation, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 45 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 11:30 το βράδυ, εξαιτίας ενός βραχυκυκλωμένου ηλεκτρικού πίνακα στον τρίτο όροφο του κτηρίου, εξαπλώθηκε γρήγορα και έγινε ακαταμάχητη λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας στην περιοχή.

Το ξενοδοχείο, που ήταν γεμάτο από τουρίστες και ντόπιους που είχαν έρθει για να γιορτάσουν την έλευση του νέου χρόνου, παραδόθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά γρήγορα κατέλαβε τα πρώτα επίπεδα του κτηρίου, και οι καπνοί κάλυψαν το σύνολο του συγκροτήματος, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Οι εικόνες από το σημείο ήταν αποκαρδιωτικές. Οι πρώτες ομάδες διάσωσης που έφτασαν στο χώρο βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα, προσπαθώντας να απομακρύνουν εγκλωβισμένα άτομα και να περιορίσουν τις φλόγες που πλησίαζαν επικίνδυνα τα κατώτερα επίπεδα του κτηρίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των σωστικών συνεργείων, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε γρήγορα.

«Ήταν μια νύχτα απόλυτου τρόμου», δήλωσε ο Δήμαρχος του Κραν Μοντάνα. «Οι συνθήκες ήταν αφόρητες. Η φωτιά εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα και, παρά τις προσπάθειές μας, η καταστροφή ήταν τεράστια. Δεν μπορώ να περιγράψω το μέγεθος της τραγωδίας που βιώσαμε.»

Η τραγωδία, που είναι η χειρότερη στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, άφησε πίσω της επίσης εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται ασταμάτητα για να φροντίσουν τους τραυματίες, ενώ παράλληλα αναζητούμε και άλλους επιζώντες», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η περιοχή του Κραν Μοντάνα, η οποία είναι γνωστή για τη χειμερινή της τουριστική ανάπτυξη και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της, παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είναι αποκλεισμένοι και η περιοχή έχει τεθεί σε καραντίνα για τις ανάγκες της έρευνας και της αποκατάστασης.

Το θέρετρο Le Constellation, που φιλοξενεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καταστράφηκε ολοσχερώς, με την αξία των ζημιών να ξεπερνά τα εκατομμύρια ευρώ. Η φωτιά, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σε γύρω κτήρια, θα έχει σοβαρές συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία του Κραν Μοντάνα. «Η ανασυγκρότηση θα πάρει χρόνια», ανέφερε τοπικός επιχειρηματίας. «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα για την περιοχή μας εδώ και πολύ καιρό.»

Η τοπική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες και την αποκατάσταση των ζημιών. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια.

Ερευνάται η αιτία της φωτιάς

Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρχές της Ελβετίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσουν την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς. Παρά το γεγονός ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από από βεγγαλικά οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο άλλων παραγόντων που συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωσή της.

«Η έρευνά μας συνεχίζεται. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον», δήλωσε ο επικεφαλής της ελβετικής πυροσβεστικής.

