Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειασθούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ελβετικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 47, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σχεδόν όλοι εκτός από πέντε από τους 112 τραυματίες έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Απελπισία

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Έρευνά για τα αίτια

Το αίτιο της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στη νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν αποθαρρυμένοι από τις τεράστιες ουρές.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.



Διαβάστε επίσης: Πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται (ΦΩΤΟ)





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ