Τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που έγινε η αιτία να χαθούν πάνω από 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμα 115 στο πολυτελές θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία αναζητούν οι αρχές της χώρας. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες όπως ενημέρωσαν σε συνεντευξη Τύπου γι΄ αυτή την τραγωδία.

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας,

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Κύπρου η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Κύπρου), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς λέει ο Αντόνιο Ταγιάνι

Στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV. Είπε για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η στιγμή που ξεκινάει η πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

Δείτε το βίντεο με τη φωτιά στο μπαρ:

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Τα σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο είπε μιλώντας στο Sky TG24 ότι ένα άτομο «έριξε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο».

«Κάποιος άναψε πυροτέχνημα μέσα στον χώρο και από αυτό πήρε φωτιά η οροφή τροφοδοτώντας την πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνέχεια», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι οι διασώστες «δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις για την έρευνα επειδή η κατασκευή δεν είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με περιγραφές, πανικόβλητο το πλήθος έτρεχε προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο.

Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος.

Μάλιστα, μάρτυρας περιέγραψε πως γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Η φωτιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ όπως σημείωσε, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ , διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ δεν οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες κι άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

«Είμαστε στην αρχή της έρευνας και δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες για την αιτία της έκρηξης», ανέφερε μία εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής που απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος.

«Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters