Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.

‼️ Footage of one of the victims of the attack by the Armed Forces of Ukraine on a cafe and hotel in the Kherson region is being published by "Izvestia". pic.twitter.com/3ufNz9f18U — Zlatti71 (@Zlatti_71) January 1, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

