Οι ΗΠΑ χορήγησαν προσωρινή άδεια στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, που ελέγχεται από ρωσικές εταιρείες και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, ώστε να μπορέσει να ξαναρχίσει την παραγωγή μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε απόψε η υπουργός Ενέργειας της Σερβίας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

«Η εταιρεία NIS έλαβε άδεια από το OFAC (το Γραφείο ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ) που της επιτρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι το διυλιστήριο του Πάντσεβο θα μπορέσει, έπειτα από 36 ημέρες, να ξαναρχίσει τη λειτουργία του», έγραψε η υπουργός στο Instagram.

Έπειτα από εννέα μήνες συνεχών αναβολών, στις 9 Οκτωβρίου η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στη NIS, κατηγορώντας την ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επειδή ελέγχεται σε ποσοστό 56% από ρωσικές εταιρίες, τις Gazprom Neft και Intelligence. Το διυλιστήριό της στο Πάντσεβο, κοντά στο Βελιγράδι, το οποίο καλύπτει σχεδόν το 80% της σερβικής αγοράς, αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του στις αρχές Δεκεμβρίου αφού η Ουάσινγκτον δεν έδωσε ειδική άδεια στη NIS για εισαγωγή πρώτων υλών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ