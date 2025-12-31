Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.
🔔#Earthquake (#地震) M5.8 occurred 121 km E of #Hachinohe (#Japan) 10 min ago (local time 23:26:58). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 31, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/mPy0YDS9iw
🖥https://t.co/lCpayKP6F0 pic.twitter.com/IWUsuPTgqg
Διαβάστε επίσης: Τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα του 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ