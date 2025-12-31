Οι εν εξελίξει συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθώς και η ανάφλεξη βίας σε Συρία και σε άλλα μέτωπα, όπως το Σουδάν, αλλά ιδιαίτερα η αλλαγή ισορροπιών στο γεωπολιτικό επίπεδο και στη διεθνή οικονομία μετά την ανάληψη της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν το 2025 στο επίκεντρο της επικαιρότητας, σκιαγραφώντας ένα σκηνικό έντασης κατά τους περισσότερους μήνες της χρονιάς που πέρασε.

Eιδικότερα τις τελευταίες μέρες του 2025 σημειώθηκε έντονη προσπάθεια με τη μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου για διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης και για υιοθέτηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Η ανασκόπηση διεθνών γεγονότων που παρουσιάζει το ΚΥΠΕ, αποτυπώνει εν συντομία το κλίμα αυτό.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

4/1/2025 - Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Γιαπωνέζα Τομίκο Ιτούκα, πέθανε σε ηλικία 116 ετών.

7/1/2025 – Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για τη διασφάλιση της Γροιλανδίας και της διώρυγας του Παναμά και τη χρήση οικονομικής ισχύος κατά του Καναδά, μετά και την επικύρωση της εκλογής του από το Κογκρέσο.

7/1/2025 – Σε τουλάχιστον 126 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε το Θιβέτ.

15/1/2025 - Συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας επιτεύχθηκε στη Ντόχα, με τη μεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ. Η συμφωνία προέβλεπε αρχικά κατάπαυση του πυρός για περίοδο έξι εβδομάδων, σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς και Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, και είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, σε καθημερινή βάση.

19/1/2025 – Σε εφαρμογή τέθηκε η εκεχειρία στη Γάζα.

20/1/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

21/1/2025 - Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κίνησε για δεύτερη φορά διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενώ υπέγραψε διάταγμα για την απόσυρση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

30/1/2025 - Ξεκίνησε η παράδοση ομήρων την Πέμπτη από Παλαιστίνιους μαχητές με αντάλλαγμα 110 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2025 - Ένοπλοι στη Συρία πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους στο χωριό Αρζάχ που κατοικείται από την αλαουτική μειονότητα , σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3/2/2025 - Κατολισθήσεις σε περιοχές της Σαντορίνης, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

4/2/2025 - Η Μολδαβία καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από drone, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στη γειτονική Ουκρανία.

6/2/2025 - Ο Ιανουάριος του 2025 ήταν ο θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στον πλανήτη, ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

6/2/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας το για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες» εναντίον ΗΠΑ και Ισραήλ».

18-19/2/2025 – Συναντήσεις κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για το Ουκρανικό με πρωτοβουλία Μακρόν.

20/2/2025 – Ρεκόρ χιονόπτωσης στην Ιαπωνία έχει συνέπεια τον θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων.

28/2/2025 – Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι σε έντονο κλίμα στον Λευκό Οίκο.

ΜΑΡΤΙΟΣ

2/3/2025 - Περίπου 15 ηγέτες χωρών, σύμμαχοι της Ουκρανίας, συνεδρίασαν στο Λονδίνο σε μια κρίσιμης σημασίας σύνοδο για να συζητήσουν τις νέες εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης μπροστά στον φόβο απεμπλοκής των ΗΠΑ.

4/3/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει σε 20% από 10% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Οι δασμοί πήραν αναβολή για τις 7/3.

5/3/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

8/3/2025 - Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό πως περισσότεροι από 500 Αλεβίτες πολίτες έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας της συριακής ντε φάκτο Κυβέρνησης και συμμαχικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων με πιστούς του πρώην ηγέτη της χώρας.

9/3/2025 - Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών στη Συρία ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.018, συμπεριλαμβανομένων 273 μελών των δυνάμεων ασφαλείας της νέας κυβέρνησης.

10/3/2025 - Ο αριθμός των άμαχων θυμάτων στη δυτική Συρία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, αυξήθηκε σε 1.068.

12/3/2025 - Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως ξαναρχίζουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν πως συνδέονται με το Ισραήλ.

18/3/2025 - Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, άνευ προηγουμένου αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τη 19η Ιανουαρίου, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 300 ανθρώπους.

20/3/2025 - Πέντε μέλη της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Φιλίπ Λαζαρινί.

27/3/2025 - Με τη συμμετοχή 31 χωρών, που έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συνδράμουν την Ουκρανία στον πόλεμο της με την Ρωσία, πραγματοποιήθηκε διεθνής διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι

28/3/2025 - Τουλάχιστον 3.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.900 τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, έναν από τους πιο ισχυρούς στη Μιανμάρ εδώ και έναν αιώνα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4/4/2025 - Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε με ομόφωνη απόφασή του, την καθαίρεση του Προέδρου Γιουν Σοκ Γελ από το αξίωμά του, μετά την απόφαση του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

9/4/2025 - Σχεδόν 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πείνα στο Νότιο Σουδάν, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας όπου μαίνονται συγκρούσεις εδώ και εβδομάδες, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

10/4/2025 - Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν σε κινεζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ ανέρχονται πλέον στο 145%, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του Λευκού Οίκου.

12/4/2025 – Έναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

14/4/2025 - Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η Γάζα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση από την έναρξη του πολέμου, χωρίς βοήθεια να εισέρχεται στο έδαφος για εβδομάδες.

15/4/2025 - Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία εβδομάδα σε επιθέσεις παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

19/4/2025 - Οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε λιμάνι της Υεμένης είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.

21/4/2025 – Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Πάπας Φραγκίσκος, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα.

24/4/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης στον Λευκό Οίκο πως θεωρεί ότι έχει κλείσει «συμφωνία με τη Ρωσία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και μένει πλέον να δώσει πράσινο φως ο Ουκρανός Πρόεδρος.

26/4/2025 – Κηδεία Πάπα Φραγκίσκου στην παρουσία ηγετών από δεκάδες χώρες από όλο τον κόσμο, θρησκευτικών ηγετών, αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων πιστών.

28/4/2025 - Αμερικανικές επιδρομές έπληξαν κέντρο κράτησης μεταναστών στην Υεμένη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 68 άτομα.

30/4/2025 - Βρετανικά και αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

30/4/2025 - Ο στρατός του Λιβάνου ολοκλήρωσε τη διάλυση πέραν του 90% της στρατιωτικής υποδομής της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

ΜΑΪΟΣ

1/5/2025 - Περισσότεροι από 400 άνθρωποι που συμμετείχαν στους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη.

2/5/2025 - Τουλάχιστον 542 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη σουδανική πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ.

5/5/2025 - Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Κυβέρνησης του Ισραήλ ενέκρινε την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

8/5/2025 - Η διπλωματία των ΗΠΑ ανέφερε πως νέο ίδρυμα θα αναλάβει τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

9/5/2025 – Ιστορικές αποφάσεις ανακοινώθηκε ότι λήφθηκαν στο 12ο Συνέδριο του ΡΚΚ που συνήλθε στις 5-7 Μαΐου σχετικά με τις δραστηριότητές του, με βάση την έκκληση του ιδρυτή και αρχηγού της Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

10/5/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός». Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρετίζει τη συμφωνία.

12/5/2025 - Την αυτοδιάλυσή του ανακοίνωσε και επισήμως το ΡΚΚ. H παράδοση των όπλων αποφασίστηκε να γίνει υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ σε τρία στάδια.

16/5/2025 - Πρώτη συνάντηση Ρωσίας – Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.

18/5/2025 – Ενθρόνιση του Πάπα Λεόντιου ΙΔ, ο οποίος εκλέχθηκε στις 8/5/2025.

19/5/2025 – Σε εξέλιξη η κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, η οποία επικρίνεται σε διεθνές επίπεδο.

21/5/2025 – Έγκριση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE για αύξηση των δαπανών για την άμυνα.

26/5/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών (20%) σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την 9η Ιουλίου.

27/5/2025 - Η υπό τις ΗΠΑ ΜΚΟ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), ανακοίνωσε ότι άρχισε να παραδίδει τρόφιμα στη Γάζα.

29/5/2025 - Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τη δημιουργία 22 νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

31/5/2025 - Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ, τον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου.

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/6/2025 - Περίπου 1.194 μετανάστες έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρές λέμβους, αριθμός ρεκόρ για φέτος.

2/6/2025 - Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για του Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε σήμερα ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έχει γίνει "παγίδα θανάτου". Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε διεξαγωγή «ανεξάρτητης» έρευνας μετά τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων.

2/6/2025 - Στο Παλάτι Τσιραγάν στην Κωνσταντινούπολη συναντώνται οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

4/6/2025 – Βέτο ΗΠΑ στην ψηφοφορία του ΣΑ του ΟΗΕ επί Σχεδίου Ψηφίσματος για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

6/6/2025 - O Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ υποστηρίζει ένοπλη ομάδα στη Γάζα που αντιτίθεται στη Χαμάς.

9/6/2025 - Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το ιστιοφόρο Madleen που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

12/6/2025 – Μόνος ένας επιζών στο δυστύχημα με συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Air India με 242 επιβαίνοντες σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αχμενταμπάντ.

13/6/2025 - Πρώτα πλήγματα Ισραήλ εναντίον Ιράν. Ακολούθησε αντεπίθεση του Ιράν.

18/6/2025 - Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

19/6/2025 – Πέραν των 2 εκ. προσφύγων πίσω στις εστίες τους μετά την ανατροπή Άσαντ στη Συρία.

20/6/2025 - Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε ισραηλινά πλήγματα στον υπό κατασκευή ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Χοντάμπ και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις στο Ιράν.

22/6/2025 - Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποιεί για «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

23/6/2025 - Το Ιράν ξεκίνησε την επιχείρηση "Άγγελμα Νίκης" με στόχο αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Κατάρ.

24/6/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Λήξη του πολέμου 12 ημερών με 935 νεκρούς και 4.870 τραυματίες στο Ιράν και 28 νεκρούς και 3.000 τραυματίες στο Ισραήλ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/7/2025 - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αίρει επίσημα μια σειρά από μακροχρόνιες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Συρίας, επικαλούμενος «θεμελιώδη αλλαγή στην ηγεσία και τις πολιτικές της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας».

1/7/2025 - Η γαλλική κυβέρνηση μειοψηφίας αντιμετωπίζει πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση.

1/7/2025 - Έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες δράσης, ο αμερικανικός Οργανισμός Βοήθειας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) δεν λειτουργεί πλέον, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

2/7/2025 - Ο Τραμπ αξιώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο μήνες στη Γάζα.

2/7/2025 - Νεκροί σε Ισπανία και Γαλλία από το κύμα καύσωμα και πυρκαγιές, εκτός ελέγχου η φωτιά στη Σμύρνη, με ένα νεκρό και καμένα σπίτια.

3/7/2025 - Μαίνεται πυρκαγιά στη Ραφήνα, κάηκαν δέκα σπίτια, σε ύφεση η πυρκαγιά στο Κορωπί, εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί.

5/7/2025 - Φωτιές μαίνονται στη Συρία, στέλνει βοήθεια η Τουρκία.

6/7/2025 - Συνεχίζονται οι συνομιλίες Χαμάς-Ισραήλ, σύμφωνα με τους μεσολαβητές.

6/7/2025 - Τουλάχιστον εκατό νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας.

7/7/2025 - Νεκρός στο ιδιωτικό αυτοκίνητό του ο Υπ. Μεταφορών της Ρωσίας.

10/7/2025 - Δεν επιτεύχθηκε πρόοδος για μια ειρηνευτική συμφωνία Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

11/7/2025 - ΟΗΕ: Τουλάχιστον 798 νεκροί σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

15/7/2025 - Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ.

16/7/2025 - Πάνω από 200 οι νεκροί λόγω συγκρούσεων Δρούζων -Βεδουίνων στη Συρία, το Ισραήλ πλήττει την Σουέιντα στη Συρία, λέει πως θα προστατεύσει τους Δρούζους.

16/7/2025 - Ο ΟΗΕ ζητεί να σταματήσει "κατεπειγόντως" η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

21/7/2025 - Νέο κύμα καύσωνα στα Βαλκάνια, πυρκαγιές σε Β. Μακεδονία και Κροατία.

24/7/2025 - Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 49 επιβαίνοντες, δεν υπάρχουν επιζώντες.

25/7/2025 - Οριστική η απόφαση της Γαλλίας για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, διεθνείς αντιδράσεις.

26/7/2025 - Έκκληση Ουκρανίας στον ΟΗΕ: Ζητούμε άμεση κατάπαυση πυρός.

28/7/2025 - Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στην Αθήνα.

28/7/2025 - Ο υποσιτισμός στη Γάζα βρίσκεται σε επίπεδα που προκαλούν «συναγερμό», σύμφωνα με ΠΟΥ.

29/7/2025 - Για πρώτη φορά αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν τη Χαμάς και ζητούν αφοπλισμό της.

30/7/2025 - Η Γαλλία και 14 άλλα κράτη ζητούν αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, το ΗΒ θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, αν το Ισραήλ δεν ικανοποιήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/8/2025 - Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες χώρες.

1/8/2025 - ΟΗΕ: 1.400 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον Μάιο παραλαμβάνοντας τροφή.

2/8/2025 - Οι ΗΠΑ έχουν σχέδιο για τερματισμό πολέμου στη Γάζα και επιστροφή ομήρων, είπε ο Γουίτκοφ.

3/8/2025 - Συγκλονισμένος δηλώνει ο Νετανιάχου, σοκ στο Ισραήλ, από βίντεο ομήρων, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους Ισραηλινούς ομήρους.

4/8/2025 - Γάζα: 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με Πολιτική Προστασία.

8/8/2025 - Γαλλία: Υπό έλεγχο η χειρότερη πυρκαγιά τελευταίων 50 ετών στον νότο της χώρας.

8/8/2025 - Ο Tραμπ ανήγγειλε «ιστορική σύνοδο ειρήνης» Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας στην Ουάσιγκτον.

8/8/2025 - Απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων λόγω εξάπλωσης πυρκαγιάς βόρεια του Λος Άντζελες.

8/8/2025 - Σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών προχώρησαν οι αρχές, λόγω της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική.

11/8/2025 - Πάνω από 1.000 άνθρωποι απομακρύνονται εξαιτίας πυρκαγιών στην Ισπανία.

12/8/2025 - Εκκλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια στην Σουάιντα της Συρίας.

18/8/2025 - Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, Η Δύση θα «επισημοποιήσει» εγγυήσεις ασφαλείας για Ουκρανία «εντός δέκα ημερών», είπε ο Ζελένσκι.

18/8/2025 - Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας για Ουκρανία, όχι πάντως ένταξη στο NATO.

18/8/2025 - Η ειρηνευτική πρόταση Κατάρ-Αιγύπτου "εστάλη στο Ισραήλ", ανακοίνωσε το Κάιρο.

19/8/2025 - Το Ισραήλ απαιτεί απελευθέρωση όλων των ομήρων σε οποιαδήποτε συμφωνία για τη Γάζα.

21/8/2025 - Πρώτα οι εγγυήσεις ασφαλείας, μετά η σύνοδος με Πούτιν, λέει ο Ζελένσκι.

21/8/2025 - Aρχίζει ο αφοπλισμός των παλαιστινιακών καταυλισμών στον Λίβανο.

22/8/2025 - Λιμός έχει πλήξει τη Γάζα σύμφωνα με οργανισμό του ΟΗΕ.

23/8/2025 - Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάληψη άλλων δύο χωριών στο Ντονέτσκ, ανταλλαγές αιχμαλώτων με Κίεβο.

24/8/2025 - Ιστορικές συμφωνίες Πακιστάν-Μπαγκλαντές.

25/8/2025 - Ο Τραμπ μιλά για μια "πολύ σοβαρή" διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα.

26/8/2025 - Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, λέει ο Καγκελάριος Μερτς.

27/8/2025 - Tρεις νεκροί και 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Μινεάπολη.

30/8/2025 - Δολοφονήθηκε ο πρώην Πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής.

30/8/2025 - Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη βίζα στον Μαχμούντ Αμπάς για συμμετοχή στη ΓΣ του ΟΗΕ.

30/8/2025 - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων.

31/8/2025 - Ο αρχηγός των Χούθι υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις κατά Ισραήλ- Έφοδος στα γραφεία ΗΕ, μετά τη δολοφονία του «πρωθυπουργού» τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/9/2025 - Ο στρατός του Ισραήλ προωθείται πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας.

3/9/2025 - Επιτροπή του Κογκρέσου έδωσε στη δημοσιότητα φακέλους για την υπόθεση Έπσταϊν.

4/9/2025 - Οι νεκροί από τον σεισμό στο Αφγανιστάν ξεπέρασαν τους 2.200.

4/9/2025 - Eκτροχιασμός τελεφερίκ στη Λισαβόνα, τουλάχιστον 15 οι νεκροί.

5/9/2025 - Κυβερνητικός ανασχηματισμός στη Βρετανία, ΥΠΕΞ η Ιβέτ Κούπερ.

7/9/2025 - Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του

7/9/2025 - Πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς σε κεντρική Πορτογαλία και Ισπανία.

8/9/2025 - Εκκένωση τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Χίθροου.

9/9/2025 - Ιράν και ΔΟΑΕ συμφώνησαν να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

9/9/2025 - Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

9/9/2025 - Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών.

9/9/2025 - Εντολή εκκένωσης της πόλης της Γάζας εξέδωσε ο στρατός του Ισραήλ.

9/9/2025 - Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο την Εύβοια.

11/9/2025 - Η Νέα Υόρκη τιμά την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

11/9/2025 - Νεκρός ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε στη Γιούτα.

13/9/2025 - Σεισμός 7,1 βαθμών ανατολικά της Καμτσάτκα και προειδοποίηση για τσουνάμι.

14/9/2025 - Η Ουκρανία επιτέθηκε με τουλάχιστον 361 drones κατά Ρωσίας, στοχοθέτησε μεγάλο διυλιστήριο.

15/9/2025 - Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας καταγγέλλει τις ΗΠΑ για "επιθετική συμπεριφορά".

15/9/2025 - Νέα επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, άρχισε ο εμβολιασμός.

16/9/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο ΗΒ.

17/9/2025 - Ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση Μαντλίν Μακάν αποφυλακίστηκε στη Γερμανία.

18/9/2025 - Σχέδιο απόφασης εκ νέου ενώπιον ΣΑ ΗΕ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

20/9/2025 - Το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, 34 Παλαιστίνιοι νεκροί.

20/9/2025 - Αρχίζει η 80η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

22/9/2025 - Δεν θα επιτρέψει σε στολίσκο να σπάσει τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών λέει το Ισραήλ.

22/9/2025 - Η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος.

22/9/2025 - Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος.

24/9/2025 - Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Εϊλάτ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

26/9/2025 - Πάνω από 150 εταιρείες που συνδέονται με εποικισμούς Ισραήλ σε λίστα ΟΗΕ.

26/9/2025 - Στις φυλακές του Παρισιού θα οδηγηθεί ο Σαρκοζί ο οποίος καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση.

26/9/2025 - Δεν θα επιτρέψει προσάρτηση της Δυτικής 'Oχθης από το Ισραήλ, λέει ο Τραμπ.

27/9/2025 - Περισσότεροι από 50 άνθρωποι νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στη Γάζα.

27/9/2025 - Το Ιράν θα υποστηρίξει οποιοδήποτε συμφωνία για Γάζα, είπε ο Πρόεδρος της χώρας.

27/9/2025 - Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας- Κίνας για αναβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη.

28/9/2025 - Στις κάλπες οι Μολδαβοί για τις βουλευτικές εκλογές.

28/9/2025 - H Ουκρανία λέει ότι η Ρωσία εκτόξευσε 595 drones και 48 πυραύλους τη νύχτα, η Πολωνία έκλεισε μέρος του εναέριου χώρου της.

29/9/2025 - Σαρώνει το Βιετνάμ ο τυφώνας Μπουαλόι.

29/9/2025 - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στις ΗΠΑ.

29/9/2025 - Aνάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

30/9/2025 - Παραδόθηκε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

30/9/2025 - Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν συμφώνησε για παλαιστινιακό κράτος στις συνομιλίες με Τραμπ.

30/9/2025 - Το Κατάρ έλαβε εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ισραήλ ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση.

30/9/2025 - Η Δανία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις.

30/9/2025 - Ισχυρός σεισμός προκαλεί ζημιές στο κεντρικό νησί των Φιλιππίνων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

1/10/2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για προστασία ασφάλειας του Κατάρ.

2/10/2025 - Ανακόπηκαν από το Ισραήλ πλοία του στολίσκου Sumud.

2/10/2025 - Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

2/10/2025 - Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου.

3/10/2025 - Στις κάλπες οι Τσέχοι σε γενικές εκλογές.

3/10/2025 - Ψηφοφορία στη Συρία για το πρώτο κοινοβούλιο.

6/10/2025 - Παραίτηση Λεκορνί στο Παρίσι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

6/10/2025 - Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

7/10/2025 - Η Γαλλία αντιμέτωπη με ενδεχόμενο μη έγκρισης του προϋπολογισμού 2026.

8/10/2025 - Η Εθνοφρουρά "ίσως" αναπτυχθεί στο Μέμφις, λέει η Αστυνομία.

10/10/2025 - Η Βενεζουέλα ζητά κατεπείγουσα σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για "επιθέσεις" ΗΠΑ.

10/10/2025 - Σε εφαρμογή η εκεχειρία στη Γάζα.

10/10/2025 - Στήριξη επτά σημείων για τη Μέση Ανατολή παρουσίασε ο Καγκελάριος Μερτς.

11/10/2025 - Η Γουατεμάλα υποδέχεται την πρώτη πτήση από τις ΗΠΑ με απελαθέντες μετανάστες.

11/10/2025 - Πέραν των 500.000 ανθρώπων επέστρεψαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός.

13/10/2025 - Συνολικά 1.968 Παλαιστίνιοι αποφυλακίστηκαν σε αντάλλαγμα για επιστροφή των 20 ομήρων.

13/10/2025 - Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας, λέει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέϊχ.

15/10/2025 - Διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνση κατοίκων από Κούπιανσκ στην Ουκρανία.

18/10/2025 - «Ήρθε η ώρα» για συμφωνία είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε Ζελένσκι.

18/10/2025 - Χαμάς: Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τις 68,000.

19/10/2025 - Κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας κλάπηκαν από το Λούβρο, έδρασαν σε 7 λεπτά οι ληστές.

19/10/2025 - «Έμπορο ναρκωτικώv» αποκαλεί ο Τραμπ τον Πρόεδρο Κολομβίας, αναστέλλει οικονομική βοήθεια.

20/10/2025 - Η Σανάε Τακαΐτσι η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός στην Ιαπωνία.

21/10 Σε 21 χρόνια κάθειρξης ο άνδρας που πυροβόλησε τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό.

22/10/2025 - Το Ισραήλ ανακοινώνει πως ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα άλλων δυο ομήρων.

22/10/2025 - Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος στον Ειρηνικό που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

23/10/2025 - ΠΟΥ: Τουλάχιστον $7 δισ. θα χρειαστούν για ανοικοδόμηση συστήματος υγείας Γάζας.

25/10/2025 - Πραγματοποιείται στην Αθήνα η κηδεία Διονύση Σαββόπουλου, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός στη Μητρόπολη Αθηνών.

25/10/2025 - Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπλανοφόρο τροφοδοτώντας τους φόβους για πόλεμο με Βενεζουέλα.

26/10/2025 - Συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης συνυπέγραψε ο Τραμπ.

26/10/2025 - Το PKK ανακοίνωσε την πλήρη αποχώρηση δυνάμεών του από Τουρκία.

26/10/2025 - Αλλαγή «διαδόχου» από τον Μαχμούτ Αμπάς.

27/10/2025 - Ο Αργεντινός Πρόεδρος χαιρέτισε τον θρίαμβο της παράταξής του στις εκλογές.

27/10/2025 - Ο Α. Ουαταρά επανεκλέγεται Πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού.

28/10/2025 - Έτοιμο το Κίεβο για συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη, λέει ο Ζελένσκι .

28/10/2025 - Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες σχεδίου εκεχειρίας.

29/10/2025 - Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα.

29/10/2025 - Καταστροφές και νεκρούς αφήνει πίσω του ο κυκλώνας Μελίσα.

29/10/2025 - Οι δύο ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο αναγνώρισαν την εμπλοκή τους, είπε Εισαγγελέας.

30/10/2025 - Επανάληψη συνομιλιών συμφώνησαν Αφγανιστάν και Πακιστάν.

30/10/2025 - Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα.

30/10/2025 - Νεκροί από αμερικανικά πυρά επιβαίνοντες σε σκάφος με ναρκωτικά στον Ειρ. Ωκεανό.

30/10/2025 - ΟΗΕ: 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός.

31/10/2025 - Παρατυπίες καταγγέλλει ο Βίλντερς στην καταμέτρηση των ψήφων στην Ολλανδία.

31/10/2025 - Παραίτηση στο Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο με βασανιστήρια κατά Παλαιστινίων κρατουμένων.

31/10/2025 - Αποχωρεί η Λετονία από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2025 - Το ΣΑ ΟΗΕ ανανέωσε την εντολή της Αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη.

1/11/2025 - Πάνω από 1,16 εκ. Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση Άσαντ.

2/11/2025 - Εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας - Ουκρανίας με νεκρούς και καταστροφές υποδομών.

3/11/2025 - Τις σορούς τριών ομήρων από τη Γάζα παρέλαβε το Ισραήλ.

3/11/2025 - Η Σαμία Σουλούχου Χάσαν ορκίστηκε Πρόεδρος της Τανζανίας, παρά την εκλογική βία.

5/11/2025 - Σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ λέει ότι παρέλαβε νοσοκομείο στη Γάζα.

6/11/2025 - Σε δίκη για δωροδοκίες η πρώην Πρόεδρος της Αργεντινής Κίρσνερ.

6/11/2025 - Έναρξη ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

7/11/2025 - Αν δεν βρέξει μέχρι το τέλος 2025, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί, είπε ο Πρόεδρος.

10/11/2025 - Πάνω από 1.500 ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ, χιλιάδες καθυστερήσεις λόγω «shutdown».

14/11/2025 - Νεκροί και τραυματίες από πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στο κέντρο της Στοκχόλμης.

16/11/2025 - Στην Αθήνα για επαφές ο Ουκρανός Πρόεδρος, τα ενεργειακά στο επίκεντρο.

16/11/2025 - Προεδρικές εκλογές διεξάγονται στη Χιλή.

19/11/2025 - Επαφές Ζελένσκι με Ερντογάν και Γουίτκοφ στην Άγκυρα για επανεκκίνηση ειρηνευτικής διαδικασίας.

20/11/2025 - ΠΟΥ: Πάνω από 10.000 παιδιά εμβολιάστηκαν σε οκτώ ημέρες για διάφορες ασθένειες στη Γάζα.

21/11/2025 - Το προσχέδιο ΗΠΑ παρέχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Axios.

22/11/2025 - Σε αδιέξοδο οι συζητήσεις για το κλίμα στην COP30.

23/11/2025 - Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν τις πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα μετά τις αμερικανικές απειλές.

23/11/2025 - Στο Κάιρο αντιπροσωπεία Χαμάς για συνομιλίες εν μέσω κλιμάκωσης.

24/11/2025 - Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με Πούτιν για ουκρανικό.

26/11/2025 - Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο.

27/11/2025 - Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κρήτη.

27/11/2025 - Τερματισμός πολέμου όταν η Ουκρανία φύγει από εδάφη που κατέχει, είπε ο Πούτιν.

28/11/2025 - Ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, λέει ο προσωπάρχης του.

28/11/2025 - Στους 128 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε κτήριο κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ.

28/11/2025 - Εκατοντάδες νεκροί σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Σρι Λάνκα λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων.

28/11/2025 - Πολωνία: Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι ύποπτοι για κατασκοπεία.

29/11/2025 - Το Περού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Χιλή .

29/11/2025 - Ο Τραμπ λέει ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει, με στρατιωτικές ασκήσεις απαντά το Καράκας.

30/11//2025 - Χάρη ζήτησε ο Νετανιάχου από τον Πρόεδρο Χέρτσογκ .

30/11//2025 - Στο Λίβανο για επίσκεψη ο Πάπας Λέων.

30/11//2025 - Συνάντηση ουκρανικής αντιπροσωπείας με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2025 - Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους στις σήραγγες στη Ράφα.

1/12/2025 - Για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος συζήτησαν οι Πρόεδροι Γαλλίας και Ουκρανίας.

3/12/2025 - Σε κανένα συμβιβασμό δεν κατέληξαν Ρωσία- ΗΠΑ, είπε ο Σύμβουλος Κρεμλίνου.

3/12/2025 - Το πέρασμα Ράφα θα ανοίξει για έξοδο κατοίκων Γάζας προς Αίγυπτο, λέει το Ισραήλ.

4/12/2025 - Ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες για επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου.

5/12/2025 - Ο Τραμπ και οι ηγέτες ΛΔ Κονγκό και Ρουάντας υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία.

6/12/2025 - Ρωσικές προειδοποιήσεις με "σοβαρές συνέπειες" προς ΕΕ για περιουσιακά στοιχεία.

6/12/2025 - Υπερχείλιση ποταμών στη Θεσσαλία, λόγω της κακοκαιρίας Byron στην Ελλάδα.

8/12/2025 - Ελλάδα: Οι αγρότες κατέλαβαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

9/12/2025 - Ο Ζελένσκι λέει ότι «βελτιωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο θα είναι έτοιμα σύντομα.

10/12/2025 - Τηλεδιάσκεψη με Τραμπ για Ουκρανικό είχαν Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ.

12/12/2025 - Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας υπερψήφισε παραίτηση Κυβέρνησης Ζελιάζκοφ.

12/12/2025 - Τουλάχιστον 16 νεκροί στη Γάζα από τις καταρρακτώδεις βροχές.

14/12/2025 - Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από την επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ.

15/12/2025 - O ακροδεξιός Αντόνιο Καστ νέος Πρόεδρος της Χιλής.

15/12/2025 - Η Μόσχα αναφέρει πως διατηρεί υπό τον πλήρη έλεγχό της την πόλη Κουπιάνσκ.

16/12/2025 - Η κρίση πείνας στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται, λέει ο ΟΗΕ.

17/12/2025 - Ο Ζελένσκι καλεί την Ευρώπη να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

18/12/2025 - Επαναλειτουργεί η παραλία Bondi στο Σίδνεϊ μετά τις επιθέσεις.

19/12/2025 - Πλήγμα ΗΠΑ με 5 νεκρούς σε πλοία στον Ειρηνικό, με υποψία για ναρκωτικά.

19/12/2025 - Συνάντηση για τη Γάζα στη Φλόριντα.

19/12/2025 - Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία υπόθεσης 'Επστιν.

20/12/2025 - Την ανάπτυξη 7.500 ανδρών ως πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

20/12/2025 - Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα είναι καταστροφική λέει ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα.

21/12/2025 - «Πρόοδο» στο σχέδιο Τραμπ για Γάζα βλέπει ο Γουίτκοφ, συνεχίζεται η βία στη Δ.Όχθη.

21/12/2025 - Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων Ιράκ συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους.

21/12/2025 - Υπέρ της διεξαγωγής ευρύτερων διαβουλεύσεων με Ευρωπαίους εταίρους ο Ζελένσκι.

22/12/2025 - Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου Ισραήλ για πρόσβαση Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας.

22/12/2025 - Εποικοδομητικές οι συνομιλίες του με Ουκρανούς και Ρώσους, λέει ο Γουίτκοφ.

22/12/2025 - Αξιωματούχοι Καμπότζης - Ταϊλάνδης θα συζητήσουν για πιθανή εκεχειρία, πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι στη Καμπότζη.

22/12/2025 - Η Δανία καλεί στο ΥΠΕΞ τον Πρεσβευτή ΗΠΑ μετά τον διορισμό απεσταλμένου για Γροιλανδία.

23/12/2025 - Ο ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε από την πόλη Σιβέρσκ.

23/12/2025 - Ένταλμα σύλληψης του Κασπάροφ από δικαστήριο της Μόσχας.

23/12/2025 - Στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρέθηκε ξανά η Οδησσός.

24/12/2025 - Δεν απαιτεί αποκήρυξη ένταξης στο ΝΑΤΟ το νέο σχέδιο ειρήνευσης, λέει ο Ζελένσκι μετά τις επαφές στο Μαϊάμι.

24/12/2025 - Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική συζητήθηκαν σε συνεδρίαση ΣΑ ΟΗΕ.

24/12/2025 - Έρευνα από Εισαγγελία Άγκυρας για συντριβή αεροσκάφους με αρχηγό Γ. Επιτελείου Λιβύης.

25/12/2025 - Ο δεξιός Ασφούρα νικητής στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

25/12/2025 - Υπό κράτηση 115 πρόσωπα στην Τουρκία με την υποψία ότι είναι μέλη του ΙΚ.

26/12/2025 - Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους Storm Shadow ρωσικό διυλιστήριο.

26/12/2025 - Bομβαρδισμούς ΗΠΑ στη Νιγηρία εναντίον του ΙΚ ανακοίνωσε ο Τραμπ.

26/12/2025 - Ανώτερο Ιρανό διοικητή στον Λίβανο λέει ότι εξουδετέρωσε το Ισραήλ.

27/12/2025 - Συμφωνία Ταϊλάνδης-Καμπότζης για κατάπαυση του πυρός.

27/12/2025 - Αντιδράσεις από την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ.

29/12/2025 - Ο Γάλλος Πρόεδρος ανήγγειλε σύνοδο συμμάχων Κιέβου στις αρχές Ιανουαρίου.

29/12/2025 - Ο Ζελένσκι λέει ότι το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις για 15 χρόνια.

29/12/2025 - Η Ρωσία λέει ότι θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την κατ' ισχυρισμόν επίθεση κατά οικίας Πούτιν.

29/12/2025 - Με επαίνους στον Νετανιάχου, ο Τραμπ ζητά να μπει στη β' φάση η εκεχειρία στη Γάζα με αφοπλισμό Χαμάς.

30/12/2025 - Υποστήριξη ΗΠΑ σε Ισραήλ στο ΣΑ ΟΗΕ για την αναγνώριση της «Σομαλιλάνδης».

30/12/2025 - Ο Τραμπ μιλάει για ενδεχόμενο νέας επίθεσης σε Ιράν για πυρηνικά - βαλλιστικούς πυραύλους.

30/12/2025 - Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία στη Βενεζουέλα, που συνδεόταν με ναρκωτικά λέει ο Τραμπ.

30/12/2025 - Η Τεχεράνη απειλεί με "σκληρά" αντίποινα απέναντι σε όποια επιθετική ενέργεια.

30/12/2025 - Εκκένωση κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας λόγω ρωσικών πληγμάτων.

30/12/2025 - Συγκρατημένο το κλίμα στο Ισραήλ για τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου.

30/12/2025 - Τα ΗΑΕ αποσύρουν εναπομείνασες δυνάμεις από Υεμένη στην κρίση με Σαουδική Αραβία.

30/12/2025 - Το Ισραήλ απειλεί να αναστείλει την πρόσβαση διεθνών ΜΚΟ στη Γάζα.

30/12/2025 - "Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις απέτυχαν" υποστηρίζει η Ταϊπέι.

31/12/2025 - Eργοστάσιο παραγωγής κοκαΐνης στη Βενεζουέλα λένε ότι βομβάρδισαν οι ΗΠΑ.

31/12/2025 - Πλήγματα Ρωσίας σε Οδησσό με νεκρούς και τραυματίες.

31/12/2025 - Ένας νεκρός από ισραηλινά πυρά στη Ναμπλούς, αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες λέει ο IDF.

