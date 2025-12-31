Η Τουρκία συνέλαβε την Τετάρτη δεκάδες άτομα που θεωρούνται ύποπτα για σχέσεις με τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) κατά τη διάρκεια επιδρομών σε εθνικό επίπεδο, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Συλλάβαμε 125 υπόπτους για το Daesh σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 25 επαρχίες σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Αλί Γερλίκαγια, χρησιμοποιώντας το αραβικό ακρωνύμιο για το ΙΚ.

Turkey detained 357 suspects in a nationwide operation against Islamic State after deadly clashes in northwestern Yalova town, as authorities raided 21 provinces and seized digital materials and documents https://t.co/kFyJ9athRz pic.twitter.com/TmL0pfaZOx — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ